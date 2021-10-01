Limak, Uludağ Elektrik’i İngiliz şirkete sattı

Limak Yatırım, Uludağ Elektrik Şirketleri'nin tek hissedarı Uluğ Enerji'nin İngiliz yatırım fonu Actis'e devri için hisse satış sözleşmesi imzaladı.

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Limak Yatırım, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş’nin (Uludağ Elektrik Şirketleri) tek hissedarı Uluğ Enerji’nin İngiliz Yatırım Fonu Actis’e devri için hisse satış sözleşmesi imzaladı.

Devre konu olan şirketler Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinin bulunduğu Uludağ bölgesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdürüyor.

Limak Yatırım’dan yapılan açıklamada hisse satış sözleşmesinin 30 Eylül’de imzalandığı belirtildi ancak devir bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı.

“BİR YILDIR GÖRÜŞME SÜRÜYORDU”

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Yaklaşık bir yıldan bu yana İngiliz yatırım fonu Actis ile Uludağ Elektrik'in hisselerinin devri için yaptığımız görüşmeleri tamamladık ve hisse devir sözleşmesini imzaladık” değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, “Limak Şirketler Grubu olarak bu satıştan elde edeceğimiz geliri, Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yürütmeyi öngördüğümüz diğer projelerimize yatırmayı düşünüyoruz” dedi.

ACTİS KİMDİR?

Açıklamada yer alan bilgiye göre, dünyanın önde gelen sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis'in farklı ülkelerde 18 ofisi bulunuyor.

Kuruluşundan itibaren yatırımcılarından 24 milyar dolar büyüklüğünde fon katılımı sağlayan Actis, enerji alanına bugüne kadar 24 GW üzerinde kurulu kapasiteye sahip konumda. (REUTERS)