Limon para etmeyince dalında çürümeye terk edildi

Çukurova'da kilosu 50 kuruşa dahi satılamayan limonlar dalında çürümeye terk edildi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Meyve suyu fabrikalarıyla anlaşın. Kilogramını 2 liradan çiftçiden alın ya da Tarım Kredi Kooperatifleri ve bunların tarım marketleriyle anlaşın, bu limonları pazarlayın" önerisinde bulundu.

Mehmet SERBES

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Çukurova’da kilogram fiyatı 50 kuruşa dahi satılmadığı için dalında bırakılan limonlara dikkat çekti, iktidarı göreve çağırdı.

Barut, tüccarların limon bahçelerine gelerek para etmeyen ürünü almak yerine daldaki limonu toplayıp bahçeyi temizlemek için çiftçiden üstüne para istediğine dikkat çekti.

“Bakana ve iktidara çağrı yapıyoruz. Gelin bu limonu değerlendirin” diyen Barut, “Meyve suyu fabrikalarıyla anlaşın. Fabrikaları sübvanse edin, kilogramını 2 liradan çiftçiden alın. Çiftçinin yüzünü güldürün ya da Tarım Kredi Kooperatifleri ve bunların tarım marketleriyle anlaşın, bu limonları pazarlayın. Bu cenaze ortadan kalksın” diye konuştu.

‘ÇİFTÇİYE REVA GÖRÜLEN BU MU?’

Adana’nın Ali Hocalı Köyü’ndeki narenciye bahçelerine giderek başta limon üreticileri olmak üzere mandalina, portakal ve greyfurt üreten çiftçilerle buluşan Ayhan Barut, sorunları dinledi, isteklerini not aldı.

Üreticilerin narenciye fiyatlarının düşüklüğünden kaynaklı tepkilerine kulak veren Barut, üretim maliyetlerindeki artışa, gübreden mazota dek her kalemdeki fahiş fiyat artışlarına yönelik eleştirilerine de iktidarın kayıtsız kalmasına tepki gösterdi.

Çiftçi Fikret Demir, ağaçta kalan limonları göstererek, “Şu meyvenin haline bakın! 50 kuruştan bile satılmıyor. Budayıp yere atıyoruz, çöpe gidiyoruz. Ben bunun yüzünden ağlıyorum, öldüm, bittim, mahvoldum ben” diye feryat etti.

Diğer çiftçiler de, “Gübre fiyatları çok yüksek. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tüccar limon bahçesine geliyor. Ürün para etmiyor ya, ‘Bana 15 bin lira para verin, bu limondan temizleyeyim bahçenizi’ diyor. Bu reva mıdır, yazık değil mi bize” dedi.

‘İKTİDAR MEYVE SUYU FABRİKALARIYLA ANLAŞMALI’

CHP’li Ayhan Barut ise, “Anayasamızın 45’inci maddesi, ‘Devlet tarımsal üretimi planlar, çiftçinin girdilerini sağlar ve ürünü değerlendirir’ der. İktidar ateş pahasına dönen girdileri temin etmediği gibi üreticinin ürünlerini de değerlendirmiyor” dedi.

Barut, şöyle devam etti:

“Buradan yetkililere, Bakana ve iktidara çağrı yapıyoruz. Gelin, bu limonu değerlendirin. Meyve suyu fabrikalarıyla anlaşın. Fabrikaları sübvanse edin, kilogramını 2 liradan çiftçiden alın. Çiftçinin yüzünü güldürün. Nakliyecinin ve işçinin de yüzünü güldürün. Ya da Tarım Kredi Kooperatifleri ve bunların tarım marketleriyle anlaşın, bu limonları pazarlayın. Bu cenaze ortadan kalksın.”

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