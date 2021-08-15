Lübnan’da ekonomik kriz hastaneleri vurdu: Yüzlerce hastanın hayatı tehlikede

Lübnan Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta yakıt sübvansiyonunu durdurmasının ardından yakıt fiyatları aniden yükselmesi yakıt kıtlığına neden oldu. Sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı ülkede yakıt bulunamaması nedeniyle jeneratörler de çalıştırılamadığı için hastanelerde yüzlerce hastanın hayatı tehlikede.

SOZCU.COM.TR

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Lübnan Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yakıt sübvansiyonunu durdurmasının ardından yakıt fiyatları aniden yükselince ülkedeki benzin istasyonları kapandı. Ülkedeki elektrik ve yakıt krizi yüzünden hastanelerde yüzlerce hastanın da hayatı tehlikede.

Lübnan’ın en eski ve en prestijli üniversite hastanelerinden biri olan Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Merkezi dün yaptığı uyarıda, ölümcül hastalarının hayatını tehdit eden yakıt kıtlığı nedeniyle 48 saatten daha kısa sürede hizmet dışı kalmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

ANINDA ÖLEBİLİRLER

Hastaneden yapılan açıklamada 15’i çocuk olmak üzere solunum cihazına bağlı 55 hasta ve diyalize giren 100’den fazla böbrek yetmezliği olan hastanın hayatının tehdit altında olduğu belirtildi.

Pek çok hanenin günde ortalama iki saat elektrik aldığı Lübnan’da enerji gelmemesi nedeniyle hastanedeki solunum cihazlarının duracağı ve yüzlerce hastanın öleceği ifade edildi.

Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Merkezi yaptığı açıklamada, Pazartesi sabahından itibaren “hizmet dışı kalma tehlikesi yüzünden yakın bir felaketle karşı karşıya olduğunu” açıkladı.

“Kırk yetişkin ve solunum cihazına bağlı on beş çocuk anında ölecek” ifadelerine yer verilen açıklamada, önümüzdeki aylarda yüzlerce kanser hastasının yaşamının büyük tehlike altında olduğu belirtildi.

YARDIM ÇAĞRISI

Hastane acilen Lübnan hükümetine, Birleşmiş Milletlere ve uluslararası yardım kuruluşlarına, kapatılmaya zorlanmadan önce yakıt tedarikine yardımcı olmaları için çağrıda bulundu.

Lübnan hastaneleri, eşi benzeri görülmemiş ekonomik ve mali kriz nedeniyle ciddi bir ilaç ve tıbbi ürün yoksunluğu ile de karşı karşıya.

BENZİN İSTASYONLARINDA UZUN KUYRUKLAR

Yaklaşık 1 milyonu Suriyeli mülteci olmak üzere 6,8 milyon nüfusu olan Akdeniz ülkesi, yıldır elektrik kesintileri ile yaşıyor. Ancak Merkez bankasının akaryakıt ürünlerine yönelik sübvansiyonları sona erdirmeye karar vermesinin ardından durum çok daha kötüye gitmeye başladı.

Karanın ardından pek çok alışveriş merkezi ve restoranın da bulunduğu yüzlerce işletme mazot ve benzin kıtlığı nedeniyle kapandı. İnsanlar depolarını doldurmak için benzin istasyonunda uzun kuyruklarda saatlerce beklemeye başladı.

Lübnan’da askeri birlikler benzin istasyonlarına konuşlandı ve benzin istasyonu sahiplerini müşterilere yakıt satmaya zorladı.

Lübnan Merkez Bankası ve Enerji Bakanlığı arasında yakıt krizini hafifletmek için bir anlaşma yapılması beklense de Lübnan Merkez Bankası Başkanı, yaşanan krizden siyasetçileri sorumlu tutan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

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