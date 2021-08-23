Lübnan’da yakıt kıtlığını hafifletmek için benzin fiyatları artırıldı

Yoksulluk seviyesinin hızla arttığı Lübnan'da ekonomik sıkıntıların devam edeceği anlamına gelen bir gelişme yaşandı. Yakıt fiyatlarını suni olarak düşük tutan sübvansiyonların önemli oranda azaltılması sonucu benzin fiyatları yüzde 66 arttı.

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Ekonomik krizle mücadele eden Lübnan’da hükümet, ekonomiyi durma noktasına getiren yakıt kıtlığını hafifletmek için benzin fiyatlarını yüzde 66 artırdı.

Fiyatlardaki artış, parası iki yılda yüzde 90’dan fazla değer yitiren ve finansal kriz nedeniyle yoksulluk seviyesinin hızla arttığı Lübnan’da ekonomik sıkıntıların devam edeceği anlamına geliyor.

Lübnan hükümetinin dünkü açıklamasına göre, yakıt fiyatlarını suni olarak düşük tutan sübvansiyonların önemli oranda azaltılması sonucu 95 oktan benzin fiyatı arttı. Artış hemen yürürlüğe girdi.

Ülkedeki yakıt krizi, merkez bankasının bu ay ortasında düşük kurla yakıt ticaretini sübvanse etmekten vazgeçmesinin ardından daha kötü bir hal almıştı.

Merkez bankasının kararına başlangıçta itiraz eden hükümet, Cumartesi günü petrol ürünlerini fiyatlandırmak için kullanılan döviz kurunu yükseltme kararı aldı. Ancak kur yine de piyasada işlem gören seviyenin altında belirlendi. Ayrıca sübvansiyonlu fiyattan yakıt ithalatına tekrar başlandı. (REUTERS)