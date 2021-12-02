Mahkeme iptal etti, bakanlık yeni plan hazırladı

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin yol ve park olarak kullanacağı alanda kaldığı için yıkılan konutların “yerinde dönüşüm” kapsamında taşınacağı parseller için hazırlanan imar planları mahkeme tarafından iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaklaşık 10 dönümlük alan için yeni imar planı hazırladı.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ümraniye'deki İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin imar planlarında “park ve yol” alanı fonksiyonunda kalan “niteliksiz” yapıların tahliye, tasfiye ve kamulaştırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi arasında 2016 yılında protokol yapıldı. Protokole göre tasfiye edilecek alanın hemen karşısında bulunan yaklaşık 10 dönümlük alana sahip 189 ada 35 ve 36 sayılı parseller rezerv yapı alanı ilan edildi. Planlarda “belediyeye ait sağlık tesisi” fonksiyonuna sahip parsellerin imarı da “ticaret ve konut” olarak değiştirildi. Finans Merkezi'nin park ve yol olarak kullanacağı alanda kalan yapılar yıkılacak ve hak sahipleri de bu parsellerde yapılacak konutlara yerleştirilecekti.

MAHKEME İPTAL ETTİ

Bu kapsamda 120 yapı yıkıldı ancak İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından 8 Temmuz 2021 tarihinde planlar iptal edildi. Kararda, planda ilgili kurumların görüşlerine yer verilmediği belirtildi. Niteliksiz olarak tanımlanan yapıların yaklaşık 120 adet olarak belirtildiği, buna karşın demografik olarak bu riskli alandaki nüfusa ve inşaat alanına dair bilgilendirmenin plan raporunda yer almadığı vurgulandı.

YÜKSEKLİK 10 KAT, NÜFUS 506

Plansız kalan alan için yeniden plan teklifi hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Yeni planda parseller, emsal yani inşaat hakkı 2, yükseklik 10 kat yapılanma koşullarında alan “ticaret ve konut”, “park ve yeşil alan” olarak düzenlendi. Alanda yaklaşık 506 kişilik nüfusun yaşaması planlanıyor. Parsellerde 148 bağımsız birim yani daire yapılacak. Bunların 120 adedi uzlaşma sağlanan hak sahiplerine verilecek. Kalan dairelerin kentsel dönüşüm çalışmalarını desteklemek amacıyla kullanılması öngörülüyor. Planlama alanında 2 bin 800 metrekare park alanı ayrıldı. Eski planda iptal edilen belediye hizmet alanının da 250 metre yakınındaki başka bir parsele taşındığı aile sağlığı merkezinin yapılıp hizmete girdiği anlatıldı.

“YERİNDE DÖNÜŞÜM SAĞLANDI”

Planın açıklama raporunda İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında 120 adet niteliksiz yapının yıkıldığı, planlama alanını değerlendirmek üzere hak sahiplerinin konut taleplerinin karşılandığı ve kentsel dönüşümün en önemli ilkesi olan yeninde dönüşüm ilkesinin sağlandığı kaydedildi.

“ULAŞIM TALEBİNİ ARTTIRIR UYARISI”

Planla ilgili görüşü sorulan İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, teklif ile ticari kullanımın arttırıldığını belirterek bu durumun daha fazla ulaşım talebi oluşturacağı, bölgesel ulaşım talebinin üzerinde ilave yük yaratacağı uyarısında bulundu.

İlginizi Çekebilir İstanbul Finans Merkezi'nde inşaat da Körfez ile görüşmeler de hızlandı