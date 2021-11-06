Maliyetler vurdu: Elektrik şirketleri sözleşmeleri feshediyor

Türkiye genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketi, daha önce sabit fiyat üzerinden sözleşme yaptığı tüketicilere gönderdiği mesajla 1 Aralık'tan itibaren sözleşmelerin feshedileceğini bildirdi. Gerekçe olarak olağanüstü maliyet artışları gösterildi.

Latif SANSÜR

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Ülke genelinde tüketiciye elektrik dağıtımı yapan 21 şirket, sanayide ve ticari işletme serbest tüketicilerinin bir kısmı ile yaptığı sabit fiyat üzerinden sözleşmeleri iptal edeceğini duyurdu.

Sözleşmede yer alan sabit fiyatların, piyasa fiyatlarının çok altında kaldığı için sözleşmelerin tek taraflı feshedileceğini bildirdi.

Tüketicilere gönderilen mesajda, ‘son dönemde yaşanan olağanüstü maliyet artışları’ iptalin gerekçesi olarak gösterildi.

Sözleşmelerin iptal edilmesiyle birlikte özellikle sanayide ve ticari işletmelerde enerji maliyetlerinin yüzde 5 artacağı, bunun da önce üretici, sonra da tüketici enflasyonunda artışı beraberinde getireceği değerlendiriliyor.

ULUSAL TARİFEDEN SATIŞ OLACAK

Sözleşmeli abonelere gönderilen mesajda, şöyle denildi:

“Değerli müşterimiz, tüm dünya ve ülkemizde yaşanan enerji maliyetlerindeki olağanüstü artış nedeniyle sözleşmenizin mevcut şartlarla devamı imkansız halde geldiğinden, sözleşmeniz 01 Aralık 2021 tarihi itibarıyla feshedilerek portföy çıkışınız gerçekleştirilecektir.

Sözleşme feshi nedeniyle enerjiniz kesilmeyecektir. Ayrıca 05 Kasım 2021’e kadar herhangi başka bir tedarik şirketi ile anlaşma imkânınız bulunmaktadır.

Anlaşma yapmamanız halinde son kaynak tedariki kapsamında EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifeden enerji tedarikinize devam edeceğimizi bilgilerinize sunarız.”

‘VATANDAŞ İLE ŞİRKETLER KARŞI KARŞIYA GETİRİLDİ’

SÖZCÜ'nün ulaştığı enerji tedarik şirketleri kaynakları, “EPDK tarifesinde enerjinin meskenlerde kilovatı 45, sanayi 63, 5, ticarethanelerde ise 70 kuruş. Ancak, Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş. (EPİAŞ) 'ın Kasım ayının ilk altı gününde fiyat ortalaması 86 kuruşu geçti. Dolaysıyla bu durum sürdürülebilir olmadığından 21 şirket portföylerini boşaltmaya başladı” dedi.

EPİAŞ kayıtlarına göre, 21 enerji tedarik şirketinin ekimde 1 milyon 452 bin olan sözleşmeli müşterisi sayısının kasım ayında 970 bine düştüğünü belirten kaynaklar, şöyle devam etti:

“Önlem alınmazsa bu rakamların yıl sonuna 600 binlere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Enerji şirketleri mesken abonelerinin elektrik bedellerinin iki kat maliyetine katlanıyor. Bu rakamın yılsonuna kadar 6 milyarlık liralık bir yük oluşturacağı tahmin ediliyor. Hükümet tepkilerden korktuğu için 1 Ekim'de elektriğe yapması gereken KDV hariç yüzde 15-20 zammı yapmadı, yapamadı. Tedarik şirketleri ile vatandaşları karşı karşıya getirdi.”

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