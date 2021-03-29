Manisa’da üzüm bağlarını don vurdu

Türkiye'nin üzüm üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Manisa'da üzüm bağları hava değişimlerinden etkilendi. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte filizlenmeye başlayan ve yaprak veren üzüm bağlarını 25-27 Mart tarihlerinde don vurdu.

Kentte Yunusemre, Şehzadeler, Alaşehir, Salihli, Sarıgöl bölgesindeki bağlarda etkili olan don olayı üzümün bu yıl başlamadan büyük kayıp yaşanmasına sebep oldu.

Manisa'da üzüm bağlarında yaşanan don olayından sonra hasar tespit çalışmaları başlarken, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen özellikle sofralık üzün üretiminde büyük bir yere sahip olan Sarıgöl ilçesinde don olayının yaşadığı bağlarda incelemede bulundu.

İnceleme sırasında Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı İhsan Gülgen'de yer alarak, hasar konusunda CHP'li vekillere bilgi verdi.

“40 YIL BOYUNCA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

CHP'li vekillerin bağlarda gerçekleştirdiği inceleme sırasında sıkıntısını anlatan Sarıgöllü bir üzüm üreticisi, ilçelerinde ilk defa don olayı ile karışlaştıklarını ifade etti.

Kendi bağında yeni filizlenen bağların yüzde 90'ının zarar gördüğünü söyleyen üzüm üreticisi yaşanan sıkıntıyı şu cümlelerle ifade etti; “40 yıldır ben böyle bir şey görmedim. İlçemizde dolu olayı yaşanıyordu. Ancak ilk defa yaşadığımız don alayı karar zarar vermiyordu.

Bağımda yeni filizlenen sofralık üzümlerin yüzde 90'ını zarar gördü. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Zararım çok büyük. Bu yıl artık bağımdan üzüm beklemiyorum. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Bankalara borcum var. Borçlarımı nasıl ödeyeceğim.”

“TÜKETİCİ PAHALI ÜZÜM YİYEBİLİR”

Manisa'da bağlarda yaşanan en çok etkilenen Sarıgöl ilçesindeki Ziraat Odası Başkanı İhsan Ülgen, don olayını üzüm için bir felaket olarak değerlendirdi.

Sarıgöl ilçesinin yılda 500 bin ton sofralık üzüm üretimi gerçekleştirdiğini ifade eden Oda Başkanı Ülgen şunları söyledi; “Her yıl dolu olayını yaşıyorduk. Ama bu yıl ilk defa don olayını yaşadık.

İlimizdeki birçok ilçede olduğu gibi Sarıgöl'de de üzüm üreticisi kara kara düşünmeye başladı. Şuanda ilçemizde 90 bin dönümlük bağların hepsinde yüzde 80 ile 90 arasında değişen aran var. İlçemizin en büyük geçim kaynağı da sofralık üzüm. Türkiye'nin sofralık üzüm üretiminde ilçemiz büyük bir paya sahip.

Yıllık üretilen 500 bin ton sofralık üzümün ise büyük bir kısmı ihraç edilirken, bir kısmıda iç piyasada tüketiliyor. Yaşadığımız don olayından dolayı sezonu açılmadan kapattık. Bu sezon sofralık üzümde rekoltede büyük bir düşüş yaşanacak. Ayrıca bu yıl iç piyasada tezgahlarda ve raflardaki sofralık üzümde pahalılık yaşanacak.

Çünkü elde ürün yok. Bizim talebimiz üreticimizin devlet ve özellikle özel bankalara olan borçları acilen yapılandırılması ve önümüzdeki sezon için bağcımıza kredi sağlanması. Yoksa önümüzdeki sezon ilçemizde sofralık üzüm üretecek bağcı sayısında büyük azalma olacak.”

“ÜZÜM ÜRETİCİSİNE ACİLEN DESTEK SAĞLANMALI”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile bağlarda yaptıkları incelemede bu yıl için sofralık üzüm konusunda büyük bir felaketi gördüklerini dile getiren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'da don olayından zarar gören üzüm üreticisine devletin acilen sahip çıkması gerektiği çağrısında bulundu.

Don olayından zarar gören üzüm üreticisinin özellikle özel bankaları olan borçlarının acilen yapılandırılması gerektiğinin altını çizen CHP'li Bakırlıoğlu, hükümete çağrıda bulunarak şunları söyledi:

Sarıgöl ilçemizde gördüğümüz manzara gerçekten içler acısıydı. Aynı sıkıntıyı kentte Yunusemre, Şehzadeler, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde de yaşandığın duyduk. Ancak bu ilçelerimizdeki bağcıların bir kısmı dondan etkilenirken, Sarıgöl ilçemizdeki bağcımızın yüzde 95'i don olayından etkilenmiş.

Ayrıca Sarıgöl ilçemiz Türkiye'de sofralık üzüm üretiminde önemli bir yere sahip. Hasar görmeyen bağ yok. En önemli sıkıntıları tarım sigortalarının olmaması. Tarım sigortası yaptıranlar küçük bir bağcı kesimi ise sadece dolu olayları için yaptırmış. Don olayını kapsamıyor.

Devlet tarım sigortası olmayan üreticinin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Banka'sına olan borçlarını erteliyor. Bu ertelemede önemli olabilir. Ancak yeterli olmayacak. Çünkü borcu olmayan çiftçi yok ve birçoğunun borcu özel bankalara. Ayrıca tarlaların hepsi ipotekli. Bizim talebimiz sadece Ziraat Banka'sına olan borçların ötelenmesi değil, özel bankaları da kapsayacak bir yapılandırmanın acil yapılması gerekir.

Ayrıca önümüzdeki sezon için bağlarına bakım yapabilmesi için düşük faizli kredilerin verilmesi gerekir. Bu konuyu önümüzdeki günlerde TBMM'de gündeme getireceğiz. Çünkü bağcılarımızın hayatlarını sürdürebilmeleri için devletin acilen gereken desteği sağlaması lazım.