Meclis’te gündem 3600 ek gösterge ve EYT! İşte son durum…

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'yle ilgili Vedat Bilgin Bey'in Sosyal Politikalar Kurulunda üyeyken başlattığı çalışmalar var. Dolayısıyla bu çalışmaların neticesi ortaya çıktığında da tam manasıyla bütün toplum kesimleriyle bu paylaşılacak" dedi.

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TBMM Genel Kurulunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu grup başkanvekillerinin gündemine geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, EYT ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sözlerine atıf yaparak, “Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanından ivedi bir izahat, açıklama adına ne derse desin bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaptığını hatırlatarak, “EYT’yle ilgili de Vedat Bilgin Bey’in Sosyal Politikalar Kurulunda üyeyken başlattığı çalışmalar var. Dolayısıyla bu çalışmaların neticesi ortaya çıktığında da tam manasıyla bütün toplum kesimleriyle bu paylaşılacak” şeklinde konuştu.

“MADEM BİR MUTABAKAT VAR HEP BİRLİKTE ÇIKARTALIM”

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, 3600 ve EYT’lilerde bir uzlaşma olduğunu gördüğünü söyleyerek, “O zaman grup başkanvekilleri bir araya gelsin, hükümete yani yürütmeye ‘Bu öneride bütün partiler mutabakat hâlinde' deyip bunun hızlandırılması konusunda veya artık bu sistemde iddia edildiği gibi Meclis hazırlıyorsa yasaları oturalım hazırlayalım bu yasayı. Evet, madem bir mutabakat var hep birlikte çıkartalım, bütün Türkiye bizi alkışlasın” dedi.

“3600 EK GÖSTERGE ZATEN BİZİM VAADİMİZDİR”

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise sözlerini şöyle sürdürdü:

* EYT’yle ilgili, 3600’le ilgili de zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz, teklife dönüştüreceğiz. Parlamentoda bunlarla ilgili bütün partilerle de görüşeceğiz ancak şunu söyleyeyim 3600 ek gösterge zaten bizim vaadimizdir ve bu konuyla ilgili de çalışmalar yapılmaktadır. Yüce Meclisin bilgisine de bunları sunacağız. Hep beraber bunları müzakere edip, buradan beraber yasalaştıracağız inşallah.

“EN KISA ZAMANDA TAMAMLANIR”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise çalışmaları yakınan takip ettiklerini kaydederek, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konuda çalışma yaptığını da yakinen biliyoruz. Fakat kanun teklifini de elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri verecek. Bakanlığın yaptığı çalışmalar bir düzenleme, etki analizi mahiyetinde yani ne kadar, kaç kişiyi kapsayacağı vesaire düzenleme, etki analizi çalışmaları olarak da ifade edebiliriz bunu. İnşallah bu da en kısa zamanda tamamlanır ümidiyle bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde hep birlikte çıkaracağız” şeklinde konuştu. (İHA)

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