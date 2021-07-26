Memur-Sen zam talebini açıkladı

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’in 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini açıkladı.

Toplu sözleşme süreci başlarken, 2 Ağustos’ta yapılacak ilk görüşme öncesinde sendikanın teklifleri şöyle sıralandı:

* Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 21, 1 Ocak 2023'den geçerli olmak üzere yüzde 17 zam yapılsın.

* Kamu görevlilerinin aylık, yan ödeme ve taban aylık katsayılarına; 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 3, 1 Ocak 2023'den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı artışı yapılsın.

* 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararları tazmin edilsin, kamu görevlilerine 31.12.2021 tarihi itibariyle net 600 TL seyyanen zam verilsin.

* En düşük memur maaşı yükseltilmeli, ilk yıl 1.644 TL, ikinci yıl 1.206 TL Zam verilmeli. Teklifimizle 4.239 TL olan en düşük memur maaşı (Hizmetli bekâr – 2021 Temmuz); 1 Ocak 2022'de 5.883 TL, 1 Ocak 2023'de 7.089 TL olacak.

* Gelir vergisinde yüzde 15'lik oranı aşan kısım kamu işverenince ödensin.

* Kamu görevlilerinin yıl içerisindeki maaş ve gelir kaybı tazmin edilsin.

* Taban aylığından gelir vergisi kesilmesin.

* Yerel yönetimler dâhil kamuda mevcut sözleşmeli statüde çalışan personel kadroya geçirilsin, sözleşmeli personel istihdam etme yanlışına son verilsin.

* Vekil ebe, vekil hemşire, vekil imam, usta öğretici ve fahri kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapanlar kadroya geçirilsin.

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