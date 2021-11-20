Memur-Sen’den toplu sözleşme kanunu çıkışı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 4688 sayılı 'Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda halen eksikler olduğunu ve reforma ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 4688 sayılı kanunda halen eksikler olduğunu ve reforma ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Söz konusu kanun, mevzuatta ‘Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’ olarak geçiyor.

Yalçın, “Mücadelemizde bir yandan kazanım skalasını artırmaya çalışırken, bir taraftan da geldiğimiz nokta itibarıyla memur sendikacılığında 4688’i değiştirme noktasında mücadelemizi sürdürüyoruz çünkü sendika yasamızın evrensel normlara uygun hale getirilmesi lazım” dedi.

‘SORUN SKALASI GENİŞ’

Yalçın, konfederasyonun Edirne temsilciliğince düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.

Memur-Sen’in 30 yıllık geçmişinde bugüne kadar gelinen noktayı anlatan Yalçın, toplu sözleşme konusunda elde ettikleri kazanımlarda örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Yalçın, “Neden 4688 sayılı yasa kadük başladı ve neden 2009’dan sonra toplu sözleşme hakkıyla bir miktar mesafe aldı? Bunun tek nedeni var; korku, kaygı ve kuşku” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan Yalçın, kamuda 2 milyonu emekli 6 milyon kişi bulunduğunu ve sorun skalasının geniş olduğunu da ifade etti.

“Masaya sadece 654 tane hizmet kolu teklifi gitti, 122 tane de genel teklif. Dolayısıyla bunların tamamın masada bir anda çözülmesi çok mümkün değil” diyen Yalçın, “Adım adım, zamanla samimiyetle gayretle kararlılıkla yolculuğu devam ettirerek olacak” diye konuştu. (DHA)



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