Memur ve emeklilerde 3600 huzursuzluğu

Ek gösterge ile 3600’e terfi eden hemşirelerin tabip ve diş hekimlerinden daha fazla hakka kavuşması gösterge huzursuzluklarının yaşanmasına neden olabilir.

Erdoğan SÜZER

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Hükümet 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 milyona yakın memurdan oy alabilmek için yıllardır tozlu raflarda beklettiği 3600 ek gösterge değişikliğini hayata geçirmeye karar verdi. Ancak öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yönetici hizmetlerinde çalışanların 3600 ek göstergeye terfi etmeleri halinde, halen bu ek göstergede bulunan yüksek dereceli memurlarla aralarında gösterge huzursuzluğu yaşanacağı belirtildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte hastanelerde çalışan hemşirelerle uzman doktorlar aynı gösterge rakamına ulaşacak. Memur-Sen'in bu sorunu hükümete ilettiği, çözüm olarak ek gösterge artışının tüm memurlara uygulanması yönünde öneri sunduğu öğrenildi.

HUZURSUZLUK ÇIKAR

Mevcut sistemde sağlık hizmetleri sınıfında çalışan hekimler 3600, hemşireler ise en fazla 3000 ek göstergeye kadar yükselebiliyor. Hekimlerden de 3600 ek gösterge hakkını sadece 1'inci dereceye yükselmiş uzman tabipler alabiliyor. 2 derecedeki tabip 3000, uzman veteriner hekim 1600 ek göstergede bulunuyor. Hemşirelere 3600 ek gösterge hakkı verilmesi halinde hemşire ile uzman doktor aynı emeklilik haklarına kavuşacak.

Aynı şekilde emniyet, eğitim, din hizmetleri ve idari personelde de benzer sorunların yaşanmasından endişe ediliyor. Örneğin; polis memurları en fazla 3000 ek göstergeye kadar yükselebilirken, şimdi 3600 ek göstergeye kadar çıkabilecek. Emniyette halen 3600 ek gösterge 1'inci dereceye yükselmiş daire başkanlarıyla birinci sınıf emniyet müdürlerine veriliyor. Yani polis memuru ile örneğin; kaçakçılık daire başkanı aynı haklara sahip olacak.

Aylıklar ve ikramiye artacak

Hesaplamalara göre, 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında brüt 107 TL, emekli aylıklarında 820 lira ve emekli ikramiyelerinde de 24 bin 600 lira artış olacak. Aylık ve ikramiye artışları ek gösterge ve çalışma sürelerine göre değişiklik gösterecek.

MEVCUT SİSTEMİN TAMAMEN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

Konuya ilişkin bilgi veren Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, sadece belirli bir meslek grubu yerine tüm memurların ek göstergelerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Aksi halde karmaşıklıkların ve haksızlıkların yaşanacağını belirten Tonbul, “Bir grup memur 3600'e yükselince halen 3600 ek göstergeli memurların durumu ne olacak? Onlar bir üst göstergeye yükselse bu sefer orada işler karışacak. Biz ek gösterge cetvelinin tamamen yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde uzman doktorla hemşire aynı emeklilik hakkına sahip olacak, haksızlıklar yaşanacak” dedi.