Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığında sona yaklaşıldı

Memur ve memur emeklilerinin aylıklarına iki yılda yapılacak zam miktarının belirlenmesinde sona yaklaşıldı. Görüşmeler yarın akşam sona erecek. Hükümetin en geç yarın gece yarısına kadar bildireceği zam teklifinde anlaşılmazsa Hakem Kurulu devreye girecek.

SOZCU.COM.TR

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Ülkedeki 4 milyon memurun ve 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Hükümetin yeni zam teklifini yarın (22 Ağustos) gece yarısına kadar sunması bekleniyor.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşan Hakem Kurulu ise, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecek.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ YETERSİZ BULUNMUŞTU

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos’taki ilk toplantıyla resmi olarak başlamıştı.

Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023’ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.

Hükümetin bu teklifini yetersiz bulan memur sendikalarının yeni teklif beklentileri sürüyor. Bir yandan hükümetten yeni zam teklifi bekleyen sendikalar, diğer yandan sözleşmenin tamamına ve hizmet kollarına dair müzakerelere de ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki görüşmelerin bugünkü bölümünde, öncelikle kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin son değerlendirmesi yapılacak. Bu toplantının hemen ardından ise sözleşme görüşmelerinin en kritik ayağı olan maaş artışlarının görüşülmesi ve hükümetin yeni zam teklifini sendikalara sunması bekleniyor.

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