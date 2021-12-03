Memur zammı 2022’de ne kadar? Memur enflasyon farkı ve maaş zammı…

Memur zammı, geçim sıkıntılarını gidermek için milyonlarca çalışan ve emekli tarafından merakla bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı maaş zammı hak etmiş durumda. Memur zammı Aralık ayında açıklanacak rakamla kesin olarak belli olacak olsa da, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile yüzde 12.5'i bulacak.

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Memur zammı, her alanda yaşanan fiyat artışları sonrasında merakla araştırılıyor. Her ay zam üstüne zam ile karşılaşan memurlar maaş zammı ile bir nebze rahatlamak istiyor. TÜİK’in rakamlarına göre, temmuz ayından kasım sonuna kadar geçen 5 aylık sürede tüketici fiyatları endeksi kümülatif olarak yüzde 7,47 oranından arttı.

MEMUR ZAMMI 2022 YILINDA NE KADAR OLACAK?4

Tüketici enflasyonu temmuz ayından bu yana yüzde 7.47’ye ulaştı. Tüketici fiyatları endeksi aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında memur ve memur emeklileri yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 12.5’i bulacak.

TEMMUZ ZAMMI BUHAR OLDU

En düşük memur emeklisinin aylığında 200, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarında da 111 lirayı aşan erime yaşandı. Üstelik bu erime çarşı ve pazardaki gerçek hayat pahalılığına göre değil, TÜİK'in çarşı pazarı yansıtmayan resmi enflasyon verisine oranla meydana geldi. Tüketici enflasyonu temmuzdan ekim sonuna kadar geçen 4 ayda yüzde 6.73'e ulaştı. Böylece temmuzda verilen yüzde 3'lük zam tümden buhar olduğu gibi dar gelirli memur ve emeklinin maaşında yüzde 3.73'lük reel erime oldu. Yüksek enflasyon yüzünden öğretmenin temmuzda aldığı 5 bin 689 lira maaş bugün 358 lira eriyerek 5 bin 330 liraya, hemşirenin 5 bin 292 lira olan maaşının alım gücü de 333 lira azalarak 4 bin 958 liraya düştü. En düşük aylıklı memur emeklisi temmuza 3 bin 166 lirayla başladı. Enflasyon maaşından 4 ayda 199 lira 68 kuruş götürünce alım gücü 2 bin 967 liraya düştü. En düşük işçi, çiftçi esnaf emeklisinin maaşından 111 lira gitti.