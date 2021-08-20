Memur zammı ne zaman belli olacak? Memurlara ne kadar zam teklif edildi?

Memur ve memur emeklilerine hükümet tarafından gelen ilk zam teklifi; 2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı oldu. 2023 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı teklifi sunuldu. Memmur zammı oranı için uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti Ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ardı ardına gelen zamlarla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan memurlar bir süre de olsa rahat etmek için gelecek memur zammı haberlerini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur zammı için hükümetin ilk teklifini açıkladı.

MEMUR ZAMMI İÇİN İLK TEKLİF

Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan ilk zam teklifi, 2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı oldu. 2023 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı teklifi sunuldu.

Bakan Bilgin bu oranların müzakere edileceğini belirtti.

KRİTİK TOPLANTI 22 AĞUSTOS’TA

Bilgin ayrıca 3600 ek gösterge konusunun bu sözleşme içerisinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

İlk toplantıda Memur-Sen ve Kamu-Sen hükümetten 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talebinde bulunmuştu. Sözleşmeli personelin de haklarının yeniden düzenlenmesi konusunda benzer yaklaşıma sahip olduklarını belirtti.

Memur-Sen, teklifin sadece “yüzdelik artışlar” ile sınırlı olmaması gerektiğini belirterek 600 liralık seyyanen zam ve gelecek yıllara ait yüzde 6 refah payı talep etmişti.

Uzlaşı olursa 22 Ağustos’ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti Ağustos sonunda zam oranına karar verecek.