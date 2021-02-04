‘Merkez, 2 haftaya dolar alım ihalesi açar’

Dolardaki düşüşü ekonomist Atilla Yeşilada, “Risk iştahının geri gelmesi” olarak yorumladı. Türkiye'nin dünyadaki gelişmelere hassasiyeti çok yüksek bir ülke olduğunu vurgulayan Yeşilada, risk iştahı gidip döndüğünde TL, borsa ve (şimdi değil ama bir ay içinde) tahvillerin dünya ortalamasının üzerinde ralli yaptığını belirtti. “Yabancıların çok az pozisyonu var ve ocak ayında gelişmekte olan piyasalara giren 53.5 milyar dolardan payımızı alıyoruz” diyen Ekonomist Yeşilada, Citi'nin doların 7 liranın altına inebileceği öngörüsünü şöyle yorumladı:

LİKİDİTEYİ EMECEKLER

“Merkez Bankası (MB) bırakırsa olur, ama ben bırakacaklarını sanmıyorum. Merkez Bankası açık bir şekilde ikincil hedef olarak deklare etti; döviz cinsi rezervlerini artırmak istiyor. TL'nin aşırı değerlenmesi de istenmez. Dolar, TL 7'ye vurmadan, içeri gelen miktarı-nehrin akımını izleyerek, bir baraj kurup döviz toplamaya başlayacaklar. Bu şekilde giderse ben MB'nin 1-2 hafta içinde günlük ya da haftalık döviz alım ihalelerine gideceğini düşünüyorum.”

Yerli yatırımcılara Euro cinsinden tahvil ve sukuk ihracının, bankalar ve porftöy yöneticilerinin talebi sonrasında geldiğini, çünkü ellerindeki fazla dövizi plase edemediklerini belirten Yeşilada, “Piyasadaki fazla likiditeyi bir şekilde emecekler” dedi.

100 MİLYAR DOLAR KAYBETMEYEBİLİRDİK

Ekonomide ve siyasette hiçbir şeyin değişmediğini, tek değişenin bakan olduğunu belirten Atilla Yeşilada, şöyle konuştu: “Kuralları bozarak oynayan Berat Albayrak ve sağ kolu MB başkanı gitti, Naci Ağbal gibi sorunları kabul eden, insanlara yukarıdan bakmayan biri geldi. Bu yeterliydi zaten. Biz bu davranışları sergileyerek, o 100 milyar dolar rezervi kaybetmeden de bu akımları sağlayabilirdik.”

TL'NİN ÖNÜNDE 3 RİSK VAR

Döviz kurları karşısında TL'yi bekleyen riskleri de değerlendiren Atilla Yeşilada, “Kimsenin şu anda Türkiye'de bir reform beklentisi yok” dedi. Yeşilada “Bu Boğaziçi Üniversitesi olayları, asla istemem ama daha da yayılırsa o paranın derhal kaçma riski var. Martta ABD Başkanın Joe Biden ile anlaşmazlık yaşanırsa yine bu para kaçar, doların 8-9 TL'leri test ettiğini görürüz. Aksi halde yabancı para Türkiye'ye de gelmeye devam edecek” diye konuştu. “Ama onun da süresi var” diyen Yeşilada, şu anda abartılı iyimser tahminlerin olduğunu, mutant virüsün gelmesi ile vaka artışları beklediğini söyledi ve şöyle devam etti: “Bu durum yatırımcıyı kasmaz, çünkü yatırımcı 1. çeyreğin kayıp olduğunu biliyor ama 2. çeyrek de kaybedilecekse, aşılar salgını bastıramayacaksa o zaman turizm sektörü de gider. O yüzden nisan-mayısta durum biraz daha netlik kazanacaktır.”