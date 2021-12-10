Merkez 2 milyar dolar sattı, dövizde ateş sönmedi

1 Aralık ve 3 Aralık'ta piyasaya satım yönünde müdahalede bulunan Merkez Bankası, bugün de 500 milyon dolarlık bir müdahale gerçekleştirdi ancak etkisi olmadı.

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Merkez Bankası (TCMB) bugün döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

TCMB, dolar/TL’nin tarihi seviyelere yükselmesinin ardından 1 Aralık ve 3 Aralık’ta da piyasaya satım yönünde müdahalede bulunduğunu duyurmuştu.

Bankacılık kaynakları TCMB'nin bugünkü doğrudan müdahalesinin 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirtirken, aralık ayının başındaki iki günlük müdahale büyüklüğünün yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Gün içinde 13.95 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, TCMB açıklaması sonrası 13.75’e kadar geriledi. Ancak bu düşüş kısa sürdü ve dolar kuru yeniden 13.90 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın 2 milyar doları bulan müdahalesine rağmen dövizdeki ateşin sönmemesi dikkat çekti.

TCMB, 1 Aralık ve 3 Aralık tarihlerinde yaptığı açıklamalarda “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” demişti.

2019 ve 2020 yıllarında toplamda yaklaşık 128 milyar dolarlık rezerv satışıyla kura örtülü müdahale eden TCMB, Ocak 2014 sonrasında ilk kez geçen hafta doğrudan müdahale kartına aralık ayının başında başvurmuştu.

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