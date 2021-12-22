Merkez Bankası 1 Aralık’ta kaç dolar sattığını açıkladı

Merkez Bankası, 1 Aralık'ta döviz müdahalesinin büyüklüğünün 844 milyon dolar olduğunu açıkladı. Diğer müdahalelerin büyüklüğü önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), 1 Aralık’ta yapılan ilk doğrudan döviz müdahalesinin büyüklüğünün 844 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Banka, müdahaleye ilişkin “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.” duyurusu yapmıştı.

TCMB, 1 Aralık 2021 tarihinden önceki son doğrudan müdahalesinde 23 Ocak 2014’te 3 milyar 151 milyon dolarlık satış yapmıştı.



6 MİLYAR DOLARI GEÇTİĞİ HESAPLANIYOR

TCMB, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde toplamda 5 kez döviz kurlarına doğrudan müdahale ettiğini resmi olarak açıklamıştı. 1 Aralık dışındaki tarihlerdeki müdahalelerin büyüklüğü henüz açıklanmadı.

5 müdahalede TCMB’nin toplamda 6 milyar doların üzerinde doğrudan satış yaptığı belirtiliyor.

Müdahaleler sonucunda kurda düşüş durmamış, kur farkına Hazine garantisi getirilmesiyle dolar/TL 18’lerden 11 seviyelerine gerilemişti.

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