Merkez Bankası Başkanı ‘çekirdek’te ısrarcı

"Enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz" sözünden geçen ay çark edip "çekirdek enflasyonda düşüş var" gerekçesiyle faiz indiren Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, çekirdek enflasyonun eylülde artmasına rağmen bugün "Çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğiliminde yavaşlama görüyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enflasyonun faizi aşması üzerine daha önceki “enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözünden çark ederek “çekirdek enflasyonda düşüş var” gerekçesiyle faiz indiren Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yeni söylemini sürdürüyor.

Bugün yatırımcı toplantısında konuşan Kavcıoğlu, “Çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğiliminde yavaşlama görüyoruz” dedi.

Eylülde enerji ve gıda kalemlerini içermeyen çekirdek enflasyon göstergelerinde de yükseliş görülmüştü.

ENFLASYON İÇİN “GEÇİCİ” VE “ARIZİ” MESAJI

Kavcıoğlu, enflasyondaki yükselişin “geçici” olduğunda da ısrarcı olarak “Arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyonda geçici etkilerin de ortadan kalkacağını beklemekteyiz” dedi.

Manşet enflasyonu ikinci plana atmadıklarını belirten Kavcıoğlu, arz şoklarını faiz kanalıyla kontrol etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Eylülde enflasyon yüzde 19,58’e yükselmesine rağmen TCMB politika faizini yüzde 18’e çekmiş ve dolar/TL’de 8,95’lik rekor seviye görülmüştü.

FAİZ İNDİRİMİNE RAĞMEN ‘SIKI POLİTİKA’ SÖZÜ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün gerçekleşen yatırımcı toplantısına katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre şunları söyledi:

* Para politikamızı dezenflasyonu en kısa sürede tesis edecek sıkılıkta belirlemeye devam edeceğiz.

* Sadece çekirdek enflasyona bakarak para politikası belirleyeceğimizi söylemedik, çekirdek enflasyon dikkate alacağımız noktalardan bir tanesi.

*Para politikası noktasında yeterince sıkı olduğumuzu düşünüyoruz, bir yıldır sıkı politika uyguluyoruz zaten; faiz indirimine rağmen bu konuda değişiklik yoktur.

* Para politikasındaki sıkı duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam ediyor, yıllık kredi büyümesi belirgin yavaşlamaya işaret ediyor.

* Para politikası duruşumuzu enflasyonun kalıcı düşürülmesi ve fiyat istikrarı odağında belirleyeceğiz.

* Arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyonda geçici etkilerin de ortadan kalkacağını beklemekteyiz.

* Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz.

* Rezervlerdeki artışın devam edeceğini öngörüyoruz.

* Çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğiliminde yavaşlama görüyoruz.

* Geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine dönmesini sağlayacak sıkılıktaki parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecek. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Enerji krizi kömürde de etkisini gösterdi: Çin ve Hindistan zor durumda

İlginizi Çekebilir Almanya'da sanayi üretiminde sert düşüş