Merkez Bankası Başkanı enflasyon ve faiz söylemini değiştirdi

Daha önceki açıklamalarında "beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz" diyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon faizi aşınca "çekirdek enflasyon önemli" diyerek söylem değiştirdi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, AlmanTürk Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısı'nda bugün bir konuşma yaptı.

Kavcıoğlu, faizlere ilişkin mesajında “Krediye erişimde belirgin bir sorun görülmemekle birlikte, kredi faiz oranlarında yükseklik krediye ulaşımı sınırlamaktadır” dedi.

Enflasyon konusunda söylem değişikliğine giden Kavcıoğlu, manşet tüketici enflasyonunun ağustosta yüzde 19,25'e yükseldiğini ancak gıda ve enerji dışı kalemleri içeren çekirdek enflasyonun daha düşük olduğuna dikkat çekti.

Enflasyondaki artışın kuraklıkla ve salgınla ilişkili olduğuna işaret eden Kavcıoğlu, “Olağanüstü koşullar çekirdek enflasyon göstergesinin önemini artırıyor.

Son çeyrekte enflasyonun düşüşe geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

Kavcıoğlu, son dönemde artan swap (para takası) anlaşmalarına ilişkin “yerel para birimi üzerinden ticareti kolaylaştırmak için yapılıyor” dedi.

Öte yandan, geçen hafta 8,26’ya kadar gerileyen dolar/TL kuru, bugün 8,42’yi gördü.

ÖNCEKİ SÖYLEM NASILDI?

Ağustosta tüketici enflasyonunun yüzde 19,25 ile TCMB'nin yüzde 19'luk politika faizinin üzerine çıkması, piyasada TCBM'nin bundan sonra ne yapacağına ilişkin soru işaretlerini artırmıştı.

Kavcıoğlu'nun daha önceki açıklamalarında “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” ifadelerini kullanması nedeniyle “TCMB verdiği sözü tutacak mı” soruları ortaya çıkmıştı.

Öte yandan, Kavcıoğlu, TCMB'nin geçen haftaki yatırımcı toplantısında gerçekleşen manşet tüketici enflasyonu yerine daha düşük olan beklenen enflasyon ve çekirdek enflasyon göstergelerine dikkat çekmişti.