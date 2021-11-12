Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Kasım ayı faiz kararında…

Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararı piyasaları doğrudan etkileyecek. Enflasyonun yüzde 20'ye yaklaşmasına rağmen 23 Eylül'de 100 baz puan faiz indiren banka, kurdaki sert artışa rağmen Ekim ayında da 200 baz puanlık indirim yapmıştı. Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

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Merkez Bankası toplantısı tarihi belirlendi. Ekim ayında gerçekleştirilen Merkez Bankası toplantısı ile politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirildi. Beklentinin çok üzerinde gerçekleştirilen indirim sonrasında euro ve dolar rekor üstüne rekor kırdı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

EKİM AYINDA 200 PUAN İNDİRİLDİ

Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirdi.

Enflasyonun yüzde 20’ye yaklaşmasına rağmen 23 Eylül’de 100 baz puan faiz indiren banka, kurdaki sert artışa rağmen 200 baz puanlık indirim yaptı.

Bankadan yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar faiz indiriminde sınırlı alan kaldığına işaret edilerek “Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir” denildi.

DOLAR BEKLENTİSİNDE SERT YÜKSELİŞ

Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı piyasa katılımcıları anketi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim anketinde 9,22 olan 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi, kasım anketinde 9,98’e yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 TL iken, bu anket döneminde 10,93 TL olarak gerçekleşti.

Öte yandan, ankette yıl sonu için öngörülen 9,98 seviyesi bugün görüldü.

BEKLENTİ ENFLASYONDA ATARKEN, FAİZDE DÜŞTÜ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken, bu anket döneminde yüzde 19,31 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,27 ve yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,82 iken, bu anket döneminde yüzde 15,53 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken, bu anket döneminde yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,9 iken bu anket döneminde yüzde 9,2 olarak gerçekleşti.

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 oldu.

2021 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.