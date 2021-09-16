Merkez Bankası: Konut fiyatları bir yılda yüzde 31 arttı

Merkez Bankası, Türkiye genelinde konut fiyatlarında temmuzda yıllık artışın yüzde 31 olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Konut fiyatlarındaki artış devam ediyor. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artan konut fiyat endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,0, reel olarak ise yüzde 10,2 oranında arttı.

KFE, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanıyor.

3 BÜYÜK İLDE YILLIK ARTIŞTA İZMİR BİRİNCİ

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 2,7, 2,3 ve 2,3 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,1, 27,1 ve 31,4 oranlarında artış gösterdi.

İSTANBUL’DA 100 METREKARE KONUT 694 BİN TL

100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı Türkiye genelinde 466,9 bin TL'ye yükselirken, bu rakam İstanbul'da 694,3 bin TL, Ankara'da 341 bin TL, İzmir'de 574,9 bin TL oldu.

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