Merkez Bankası yeni mevduatlar için dolar kurunu açıkladı

Merkez Bankası (TCMB), dün devreye alınan 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları' açıklamaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), ‘Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları’ bugün açıklamaya başladı.

Bugünkü dolar alış kuru 12,348, dolar satış kuru 12,3702 oldu.

Kurlar, TCMB tarafından her gün saat 11.00’da açıklanacak, kur farkı hesaplamasında TCMB’nin ilan ettiği alış kuru dikkate alınacak.

HAZİNE İŞLEYİŞİ AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni mevduat ürünü hakkında dün şu bilgileri açıklamıştı:

“Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

Sisteme isteyen her banka katılabilecektir,

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

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