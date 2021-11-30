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Merkez Bankası’nda ayrılık

Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı belirtildi.

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Merkez Bankası’nda ayrılık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda yeni bir görevden ayrılma yaşandı.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.

Küçüksaraç’ın yerine TCMB Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı.

Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019’da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.
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