Merkez’den Botaş’a rekor döviz satışı

Artan enerji fiyatlarıyla birlikte Merkez Bankası'nın Botaş'a döviz satışı kasımda 2,2 milyar dolarla rekor kırdı. Banka, rezervleri güçlendirmek amacıyla Botaş'a satışları yıl başında sıfırlamıştı.

Emre DEVECİ

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Artan küresel enerji fiyatları Türkiye’nin enerji ithalatı faturasını hızla artırırken, durum Merkez Bankası (TCMB) rezervlerini de etkiledi.

TCMB verilerine göre, kasımda banka Botaş’a 2 milyar 226 dolarlık döviz satışı yaptı. Bu rakam, aylık bazda rekor olarak kayıtlara geçti.

YIL BAŞINDA SIFIRLANMIŞTI

Naci Ağbal’ın başkanlığı döneminde TCMB, eriyen rezervlerini tekrar artırmak üzere Botaş’a döviz satışlarını sıfırlamış, 2021 boyunca Botaş’a satışlar çok sınırlı kalmıştı.

2021 yılı boyunca TCMB’nin Botaş’a satışları haziranda 269 milyon dolar, ekimde 258 milyon dolarla sınırlı kalmıştı.

ÖNCEKİ REKOR MART 2015’TE KIRILMIŞTI

Kasımda ise Botaş’ın dövizi piyasadan değil TCMB’den alması tercih edildi ve enerji fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle kasımda rekor satış geldi.

Önceki rekor, Mart 2015’teki 1 milyar 848 milyon dolarlık satış olmuştu.

Kasımda ihracatçılara verilen reeskont kredilerinin geri dönüşlerinden rezerve 2 milyar 803 milyon dolarlık katkı alan TCMB, bu katkının önemli bölümünü Botaş’a aktarmış oldu.

2019 ve 2020 yıllarında hızla azalan rezervleriyle gündeme gelen TCMB, 2021 yılı Para ve Kur Politikası metninde “Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılanabilecektir. Bu kapsamda piyasa şartları elverdiği sürece döviz satım tutarı kademeli olarak azaltılabilecektir.” ifadelerine yer vermişti.

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