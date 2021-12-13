Merkez’in bugünkü müdahalesindeki rezerv kaybı belli oldu

Gündüz 14,99'a kadar yükselen dolar/TL'de akşam saatlerinde 13,63 seviyesi görüldü. Düşüşü sağlayan TCMB müdahalesinin, yaklaşık 2,5 milyar dolar büyüklükte olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, rezerv harcanarak kuru düşürmenin geçici olacağına işaret ediyor.

Sozcu.com.tr

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Dolar kuru bugün 14,99 ile yeni zirvesini görürken, Merkez Bankası’ndan (TCMB) son iki haftadaki dördüncü müdahale geldi.

TCMB’nin doğrudan dolar satarak döviz kurlarına müdahalesiyle dolar/TL akşam saatlerinde 13,63’e kadar geri çekildikten sonra bir miktar yükseldi.

Reuters, toplam 3 işlemcinin tahminlerine göre TCMB’nin bugünkü döviz satım müdahalesinin 1.5 ila 2 milyar dolar arasında olduğunu aktardı.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, TCMB’nin ilk 3 müdahalesindeki toplam döviz satışı yaklaşık 2.5 milyar dolar oldu.

BloombergHT de bankacılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bugünkü müdahalenin büyüklüğünün yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğunu aktardı.

Resmi veriler önümüzdeki günlerde belli olacak.

TL’deki sert değer kayıpları ve artan enflasyona rağmen TCMB’nin 16 Aralık’taki toplantısında faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, TCMB’nin mevcut politikasıyla döviz kurlarına müdahalesinin sonuçsuz kalacağını, sadece yeni alım yapacaklara fırsat yaratılmakla kalınacağına dikkat çekiyor.

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