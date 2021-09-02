Merkez’in ihracatçıya ayırdığı kaynak arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatçılara Merkez Bankası (TCMB) kaynaklarından kullandırılan reeskont kredilerinin miktarının 30 milyar dolara çıkarıldığını söyledi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatçılara Merkez Bankası (TCMB) kaynaklarından kullandırılan reeskont kredilerinin miktarının artırıldığını duyurdu.

Limit artırımı ile KOBİ’lerin reeskont kredileri kullanımını yaygınlaştıracaklarını da söyleyen Muş, “İhracatçılarımızın Merkez Bankası kaynaklarından Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardık” dedi.

REESKONT NEDİR?

Reeskont bir bankanın, elinde bulundurduğu ve henüz ödeme zamanı gelmemiş senetlerinin bir başka bankaya ıskonto ettirmesi anlamına geliyor. Reeskont Kredileri ise ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara TCMB kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü krediler olarak tanımlanabilir.

Merkez Bankası’nın internet sitesinde konuya ilişkin şu bilgiler yer alıyor: “Reeskont kredileri senette belirtilen döviz tutarının, kredinin kullandırıldığı tarihte ilan edilen kurdan Türk lirası karşılığının bankalar aracılığıyla firmalara ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır. Kredilerin vadesinde geri ödemesi ise döviz olarak gerçekleştiğinden Bankamız döviz rezervlerine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.”

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