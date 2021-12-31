Merkez’in üçüncü müdahalede ne kadar dolar sattığı belli oldu

1 Aralık'taki ilk müdahalesinde 844 milyon dolar, 3 Aralık'taki ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar satan Merkez Bankası, 10 Aralık'taki üçüncü müdahalesinde ise 687 milyon dolar sattığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 Aralık’ta yapılan üçüncü doğrudan döviz müdahalesinde 687 milyon dolar sattığını açıkladı.

Merkez, aralık ayı başındaki ilk müdahalesinde 844 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar satmıştı. Böylece 1, 3 ve 10 Aralık tarihlerindeki üç müdahalede toplam satış 2 milyar 35 milyon dolar oldu.

DÖRDÜNCÜ MÜDAHALE DE GELMİŞTİ

Merkez Bankası’ndan döndüncü müdahale de 13 Aralık’ta gelmiş, banka bir kez daha doğrudan döviz satarak kurlara müdahale etmişti.

Bu müdahale öncesi 14,99’dan dönen dolar kuru, müdahale sonrası 14,13’ü görmüştü.

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