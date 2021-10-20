Mersin’de 6 yeni muz çeşidi geliştirildi: Verimi yüzde 30 artırması bekleniyor

Mersin Erdemli'de TAGEM'e bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2’si açıkta, 4’ü örtü altında olmak üzere 6 yeni muz çeşidi geliştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na tescil başvurusunda bulunulan yeni türlerden bodur muzun, verimi yüzde 30 artırması bekleniyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün 2006’dan bu yana yürüttüğü muz ıslah çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Daha önce bir muz çeşidinin tescilini alıp çiftçilerle buluşmasını sağlayan enstitüde şimdi de 2'si açıkta, 4'ü örtü altında yetiştirilecek toplam 6 muz çeşidi geliştirildi.

Geliştirilen 6 çeşit için Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bağlı Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğüne tescil başvurusunda bulunuldu.

DOMATES VE BİBER SERALARINDA DA EKİLEBİLECEK

Yeni türlerden özellikle bodur muzun domates veya biber seralarında da ekiminin yapılabileceği, ayrıca sık dikime olanak sağlaması ve tarak sayısı nedeniyle çiftçiye yaklaşık yüzde 30 daha fazla kazanma imkânı sunacağı kaydedildi.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, “Biliyorsunuz muz çok yüksek seralar ister. Yeni tür için domates ve biber seralarını da kullanabilme imkânlarımız olacağı için yeni bir yatırıma gerek kalmayacak. Çiftçilerimizin serasına alternatif bir ürüne imkan tanımış olacağız” dedi.

Keleş, süren tescil döneminde muzlara verilecek isimlerin de belirleneceğini aktardı.

YÜZDE 30 KÂR SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Tescil başvurusu yapılan bodur tip muz çeşidi ile ilgili de bilgi veren Keleş, ”Yaklaşık 40-50 kilogram ağırlığında 12 ile 16 tarak arasında meyve veriyor. Bu bitkimizin yaprakları dik geliştiği için seralarda sıkı dikime izin veriyor” dedi.

“Türkiye ortalaması 10-12 tarak olduğunu düşünürsek, bunun da 15-16 tarak olduğunda yüzde 20'lik bir verim artışı” diyen Keleş, “Sık dikime izin verdiğinden orada bir yüzde 10'luk verim artışına sebep veriyor. Totalde yaklaşık yüzde 30'luk bir verim artışına işaret ediyor” diye konuştu.

ÇİFTÇİYE ALTERNATİF SAĞLAYACAK

Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Yalçın ise, “Bu muzlar tescil edildiği zaman çiftçilerimize alternatif olarak açık alanda muz yetiştiriciliği de sağlayacak” dedi.

Yalçın, şöyle devam etti: “Açık alanda yetiştirilen muz meyveleri biraz köşeli, tarak sayısı 8-10 olmaktadır. Daha farklı aroması olmakla beraber nişasta oranı serada yetiştirilenlere göre daha fazladır.” (İHA)



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