Migros ve CarrefourSA’dan indirim açıklaması

Migros ve Carrefoursa, kurdaki düşüşe işaret ederek indirimlere başladıklarını açıkladı. İki şirketin de indirim için tedarikçilere işaret etmesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Eylül ayı başında 8,30 seviyelerinde olan dolar/TL, 20 Aralık’ta 18,36’ya kadar yükseldikten sonra Merkez Bankası’nın yüklü döviz satışı ve kur korumalı mevduat uygulamasının etkisiyle gerilerken, marketlere dönük fiyat denetimleri de hızlandı.

İki büyük zincir marketten de bu konuda açıklama geldi.

‘ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞÜYORUZ’

Anadolu Grubu bünyesindeki Migros’tan yapılan açıklamada “İndirimler hızla rafa yansımaya başladı. Üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatları uyguluyoruz. Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı” denildi.

“İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsü netleşecektir. Bu da perakendecilerin fiyatlarına indirimler olarak yansıyacaktır” diyen Migros, “Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimler daha da etkinleşecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, “Migros'ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır.” denildi.

20 KASIM KURUNA GÖRE GÜNCELLEME TALEBİ

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, “Tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz.” dedi.

Açıklamada ayrıca, “Bu kapsamda CarrefourSA olarak reyonlarımızda yer alan Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirim gerçekleştiriyoruz” denildi.

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