Milli gelir hedefine 1 trilyon dolarlık tıraş

2015 yılında 2023 için 2 trilyon dolarlık milli gelir hedefi açıklayan Cumhurbaşkanı, bugün 2024 için 1 trilyon dolarlık hedef açıkladı. Hedefler tutarsa bile 2023'te 2013'ün gerisinde olacağız.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program’la ilgili bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, “Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız” ifadesini kullandı. Program dönemi sonu, 2024 yılına işaret ediyor.

6 YIL ÖNCE 2 TRİLYON DOLAR DEMİŞTİ

Erdoğan'ın bugün 2024 yılı için 1 trilyon dolarlık milli gelir hedefini açıklaması, akıllara 6 yıl önce yaptığı açıklamayı getirdi.

Erdoğan, 30 Mart 2015 tarihinde yaptığı bir açıklamada, “Hedefimiz 2023 yılında 2 Trilyon dolar milli gelire ulaşmak” demişti.

OVP'de 2023 hedefi ise 925 milyar dolar olarak açıklandı. Böylece 6 yıl içinde Erdoğan'ın açıkladığı hedef, 1 trilyon 75 milyar dolar geriye çekilmiş oldu.



2023'TE 2013'ÜN GERİSİNDE OLACAĞIZ

OVP'de dolar cinsinden milli gelirin 2021'de 801 milyar dolara, 2022'de 850 milyar dolara, 2023'de 925 milyar dolara, 2024'te 1 trilyon dolara yükselmesi öngörüldü.

Türkiye'nin dolar cinsi milli geliri 2013'te 958 milyar dolarla zirveye çıkmış, sonrasında TL'deki büyük değer kaybı ve ekonomik durgunlukla birlikte 2020'de 717 milyar dolara kadar gerilemişti.

Eğer son OVP'deki hedef tutar ve 2023'te 925 milyar dolarlık milli gelire ulaşılırsa, 2013'teki rakamın bile gerisinde kalınmış olacak.

KİŞİ BAŞI GELİR 2024’TE BİLE 2013’ÜN GERİSİNDE

Kişi başına düşen dolar cinsi gelirin, 2021'de 9 bin 489 dolar, 2022'de 9 bin 947 dolar, 2023'de 10 bin 703 dolar ve 2024'te de 11 bin 465 dolar olması hedefi programda yer aldı. 2020'de kişi başı milli gelir 8 bin 597 dolar olmuştu.

Türkiye'de dolar cinsi kişi başı gelir 2013'te 12 bin 582 dolarla zirveye yükselmiş ancak sonrasında düşüşe geçmişti. Son OVP'deki hedef tutarsa 2024'te bile 2013'teki rakamın gerisinde kalınmış olacak.

İlginizi Çekebilir Dünya tersine döndü: Bankalar hükümetin ‘bireysel kredileri kısın' talebine karşı çıktı

İlginizi Çekebilir Bu ürünlerde kıtlık var!