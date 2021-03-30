Milyarlık Antalya Şehir Hastanesi ihalesi özel davetle Kolin’e verildi

AKP iktidarı, kendine yakın inşaat şirketlere ihale dağıtmaya devam ediyor. İhale kanununun deprem, afet gibi önceden öngörülemeyen olağanüstü durumlar için öngördüğü, “21b-Pazarlık” maddesini kullanan iktidar, istediği ihaleyi istediğine veriyor.

Son olarak Antalya Şehir Hastanesi ihalesi de rekabete kapalı bu usulle, duyuru ilanı yayınlanmadan, özel olarak davet edilen şirketler arasında gizli kapaklı pazarlıkla sonuçlandı.

1 milyar 187 milyon 523 bin TL yaklaşık maliyet belirlenen Antalya 1000 Yataklı Şehir Hastanesi (Devlet Hastanesi) Yapım İşi İhalesi 29 Aralık'ta gerçekleşti. İhale 990 milyon TL'ye Kolin İnşaat ve Pekerler iştiraki Nesma Yapı İş ortaklığına verildi.

2023'TE TAMAMLANACAK

Antalya Kepez'deki hastanenin inşaatı 18 Mart'ta başladı. 9 Mart'ta imzalanan sözleşmeye göre 8 Nisan 2023'te tamamlanacak.

DÜNYADA EN ÇOK KAMU İHALESİ ALAN 5’İNCİ ŞİRKET

Kolin İnşaat'la birlikte Limak, Cengiz, Kalyon ve MNG, AKP iktidarı döneminde aldıkları yüzlerce milyarlık kamu projeleriyle dikkat çekiyor. Dünya Bankası’nın “Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımı Veri Tabanı”nda 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye'den 5 şirket ilk 10'da yer alıyor. Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2'nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6 ve MNG 7'nci sırada bulunuyor. İstanbul Havalimanı (sonradan yönetiminden ayrıldı), Kuzey Marmara Otoyolu, Çapa'nın taşınacağı İstanbul Üniversitesi Hasdal Kampüsü ve şehir hastaneleri Kolin’in aldığı kamu ihalelerinden bazıları.

Kolin'le bu ihalede iş ortaklığı yapan Nesma Yapı Pekerler Grup iştiraki. Pekerler son olarak Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ihalesini yine gizli ihaleyle almıştı.

DEVLET HASTANESİ

AKP iktidarı devlet bütçesinde kara delik haline gelen Kamu Özel İşbirliği yöntemini uygulamaktan vazgeçti. Antalya Şehir Hastanesi, bilinen devlet hastanesi yöntemiyle inşa edilip işletilecek.

43 bin 783 metrekarelik oturma alanı olan hastane binası, medikal alanı 201 bin 820 metrekare, acil servis alanı 10 bin 900 metrekare planlandı. 52 bin 320 metrekare açık otopark alanı, 30 bin 380 metrekare kapalı otopark alanıyla birlikte toplam 282 bin 357 metrekarelik kapalı alana sahip olacak.

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