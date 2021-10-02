Milyonlarca lira harcanarak açılan teleferik çürümeye terk edildi

Trabzon'da 100 milyon lira harcanarak yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan teleferiğin, belediye ve yatırımcı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle atıl duruma düştüğü belirtildi.

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki 100 milyon TL harcanarak yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan Karadeniz'in en uzun teleferiği adeta çürümeye terk edildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dönemin AK Partili Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu tarafından projelendirilen ve 530 rakımlı Beşikdağı'na 10 dakikada ulaşılabilen iki kabinli teleferik, açıldığı ilk yılda 60 bin kişiyi ağırlamıştı.

Yaklaşık 2 yıldan beri ise çalışmayan teleferiğin, atıl durumda adeta çürümeye terk edildiği, bunun belediye ve yatırımcı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaşandığı belirtildi.

ESNAF AÇILMASINI İSTİYOR

İlçe esnaflarından Ferhat Aksoy, teleferiğin yeniden hizmete girmesiyle ilçe esnaflarının ekonomisinin düzeleceğini söyleyerek, “İlçemizde var olan bu yatırım hizmete girmiş olsaydı esnaf olarak bizler ürünümüzün üçünü dışarı yedisini kendi şehrimizde satardık. Dolayısıyla istihdam sağlardık, daha çok kişiye iş kapısı olurdu” dedi.

İlçe esnaflarından Mehmet Angun da “Burada boşuna duruyor hiçbir faaliyet yok. Çalışır vaziyette olsaydı ilçemize turist gelirdi dolayısıyla bu durumdan esnaf olarak bize de katkı sağlamış olacaktı” dedi. (İHA)



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