Mirasyedi politikaları tam gaz

Bu yılki parsel parsel satışlardan yıl sonuna kadar 5 milyar lira bekleniyor. Önümüzdeki 3 yılda da arsa, arazi, fabrika, santral orman, yayla, dededen, atadan elde ne kaldıysa satışa çıkarılacak.

Erdoğan SÜZER

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Cumhuriyetin ilk yıllarında yokluk içinde kurulan fabrikalar başta olmak üzere kamunun elindeki hemen hemen tüm varlıkları satmak için yoğun çalışma yürüten hükümet, önümüzdeki 3 yılda 23 milyar liralık kamu malını daha özelleştirme yoluyla şirketlere satacağını ilan etti. 3 yıllık dönemde özelleştirmeden en yüksek gelir, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2023 yılında bekleniyor. Hedeflendiği gibi 10 milyar liralık kamu malı satılabilirse, hükümetin elinde seçimde kullanılabileceği daha fazla kaynak olacak.

PARSEL PARSEL SATIŞ

2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) konulan özelleştirme hedeflerine göre, kamuya ait varlıklar satılarak önümüzdeki 2022 yılında 9 milyar, 2023'te 10 milyar, 2024 yılında da 4 milyar liralık özelleştirme geliri elde edilecek. Özelleştirme hedefinin tutturulması halinde 3 yıllık dönemde toplam 23 milyar liralık kaynak toplanmış olacak. Toplanan kaynağın bir kısmı özelleştirme giderlerine harcandıktan sonra kalan kısım hazineye gelir yazılacak.

Memleketin dört bir yanındaki kamuya ait değerli arsa ve arazilerin parsel parsel satışının hızlandırıldığı bu yılki özelleştirme uygulamalarından ise kasaya 5 milyar lira para gireceği hesaplandı. Hükümetin bu yılki hedefine ulaşabilmesi için yıl sonuna kadar daha bir dizi kamu malını şirketlere satması gerekiyor.

OVP'DE AŞAĞI ÇEKİLDİ

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) bu yıl için 10 milyar, 2022 ve 2023 yıllarında da yine 10'ar milyar lira olmak üzere toplam 30 milyar liralık özelleştirme hedefi konulmuştu. Ancak elde satılacak fazla bir şey kalmayınca yeni OVP'de özelleştirme gelir hedefleri bir miktar da olsa aşağı çekilmek zorunda kalındı.

Önümüzdeki 3 yıldaki özelleştirmelerden elde edilecek gelirlerin 192.5 milyon lirası, satışları yapacak olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) masraflarına gidecek. Bu tutarın 170 milyon lirasıyla maaşlar ödenecek.

BUNLAR DA YENİ SATIŞLAR

ÖİB, Ağrı'daki bin 863 m2'lik taşınmazın 2.8 milyon lira bedelle Ağmar şirketine, Balıkesir'de Hazineye ait 7 bin 119 m2 taşınmazın 7.1 milyon liraya, 5 bin 35 m2'lik bir başka taşınmazın da 5 milyon liraya Hüseyin Gündoğdu'ya satışını onaylandı. İstanbul Şile'deki 6 bin 427 metrekarelik taşınmazı da 7.8 milyon liraya Cemal Avcı aldı.