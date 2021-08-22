Mobilya devi, yenilenebilir enerji işine giriyor

İsveçli mobilya devi IKEA, büyüyen yeşil elektrik pazarından yararlanabilmek amacıyla yenilenebilir enerji üretmeye başlayacak.

SOZCU.COM.TR

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İsveç’te mobilya devi IKEA ve enerji tedarikçisi Svea Solar ile birlikte Eylül ayından itibaren güneş santralleri ve rüzgar türbinlerinden üretilen elektriği tüketiciye arz etmeye başlayacak. Svea Solar, IKEA’dan aldığı elektriği saatlik fiyatlarla satın alacak ve tüketiciye satacak.

Geçtiğimiz hafta şirketten yapılan açıklamaya göre müşteriler, Oslo’daki Nord Pool elektrik borsasında işlem gören toptan elektrik fiyatına ek olarak sabit bir aylık ücret ödeyecek. Elektrik verilen kullanıcılar bir uygulama aracılığıyla kendi kullanımlarını takip edebilecek. Ayrıca abonelik sistemi üzerinden elektriği alacak hane sahipleri fazla elektriği de geri satabilecek.

YATIRIMLAR ARTABİLİR

IKEA geleneksel perakende mobilya satışının dışında çok farklı bir sektör olan enerji sektörüne girmesi, şirketin daha farklı sektörlere de yönelebileceğinin bir işareti olabilir. IKEA, halihazırda güneş panelleri ve sigorta hizmetleri de sunuyor.

Şirketin yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımın 2,8 milyar doları bulduğu belirtildi.

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