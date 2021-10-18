Motorin son 10 günde 87 kuruş zamlandı

Motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren 23 kuruş zamlanıyor. Böylece motorinin pompa fiyatı son 10 günde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu. Motorin, benzin ve LPG'de ÖTV sıfırlanmış durumda ve zamlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

Sozcu.com.tr

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Dolar/TL’deki ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını hızla artırıyor.

Sozcu.com.tr’nin cumartesi günü akaryakıt sektörü kaynaklarına dayandırarak duyurduğu motorindeki 23 kuruşluk zam, bugün Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından da duyuruldu.

Pompa fiyatına yansıyacak olan zam bu geceden itibaren geçerli olacak.

Böylece bir litre motorinin pompa satış fiyatı, 8 Ekim’de 23 kuruş, 16 Ekim’de 41 kuruş ve son olarak bugün gelen 23 kuruşluk zamla son 10 günde 87 kuruş zamlanmış oldu.

Benzine de zam planlandığı ancak net rakamın yarın belli olmasının beklendiği öğrenildi.

ÖTV SIFIRLANDI

Motorin, benzin ve LPG'de ÖTV sıfırlanmış durumda, bu nedenle zamların tamamı pompa fiyatına yansıyor.

Litre başına benzinde 2,53 TL, motorinde 2,05 TL, LPG'de 1 TL olan maktu ÖTV, eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlanmış durumda.

Eylül başında 8,27 olan dolar/TL, enflasyon artarken ve dünyada para politikasında sıkılaşma adımları atılırken Merkez Bankası'nın faiz indirmeye başlamasıyla bugün 9,30’u aştı.

MOTORİNİN FİYATI BENZİNİ GEÇTİ

Bugün itibarıyla benzin ve motorinin fiyatları hemen hemen eşit. Bazı illerde ve bayilerde motorin fiyatları önde.

Bu gece pompaya yansıyacak 23 kuruş zamla birlikte motorin fiyatı her yerde benzinin önüne geçmiş olacak.

Benzin ve motorinin litre fiyatı şu an yaklaşık olarak İstanbul’da 7,95 TL, Ankara’da 8,03 TL, İzmir’de 8,04 TL seviyesinde. Motorin bu gece yaklaşık olarak İstanbul’da 8,18 TL’ye, Ankara’da 8,26 TL’ye, İzmir’de 8,27 TL’ye yükselecek. İlçelere ve akaryakıt şirketine göre fiyatlarda farklılıklar oluyor.

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