Motosikletli kuryelerden eylem

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği, pandemiyle birlikte iş yükü artan kuryelerin, trafik kazalarında artan ölümlerine dikkat çekmek amacıyla eylem düzenledi. Dernek Başkanı Murat Tomris, "Kural ihlali yapmak istemiyoruz ama buna mecbur bırakılıyoruz. Hız puanlaması kaldırılsın" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği, son zamanlarda yaşanan trafik kazalarında motorsikletli kuryelerin artan ölümleri ve kuryelerin yaşadıkları zorluklara ilgili eylem yaparak, hız puanlamasının kaldırılması talep etti.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen dernek üyesi grup, pandemi sürecinde iş yüklerinin arttığına vurgu yaptı.

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, “Kimimiz en ufak kaza geçirince bile bacağını kırıyor, platin takılıyor. İşverenler tarafından bize değer verilmiyor” dedi.

İşverenlerin kendilerine ‘siz çalışmazsanız bir sürü kurye var’ dediğini aktaran Tomris, “Ekmeğinizi, suyunuzu, çorabınıza kadar her şeyi getiren bizleriz. Robot değil, insanız. Bizim de ailemiz var. Artık ailelerimiz isyan ediyor, bizi işe göndermek istemiyorlar. Hız puanlaması kaldırılsın. Kural ihlallerini bizler yapmak istemiyoruz ama buna mecbur bırakılıyoruz” diye konuştu.

‘HİÇBİR PAKET BİR CANDAN DEĞERLİ DEĞİL’

Avukat Armağan Gültekin ise, motokuryelere destek vermek için yanlarında olduğunu belirterek, “Herkes şunu bilmeli, hiçbir paket insan hayatından daha fazla değerli değildir” dedi.

“Hiç kimse başka bir insanın canını kasteden zaman kısıtlamasıyla karşı karşıya bırakılmamalı” diyen Gültekin, şöyle devam etti:

“Yaşanan problemlerin başında 30 dakika içerisinde yetiştirilmesi gereken yemek siparişi ya da site asansörüne alınmamaları geliyor. Pandemi döneminde sürekli çalışan arkadaşlarımıza destek verilmesi gerekiyor. Motokuryelerin zaman zaman kurallara uymamasının tek nedeni işlerini kaybetmemelidir.” (DHA)



İlginizi Çekebilir Otomobil ile çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir Kargo kuryesini elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırarak öldürdüler