Muğla’da ekmeğe ve simite zam

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 2 liraya satılan 240 gram ekmek 2.5 liraya, 2 liraya satılan simit de 3 liraya yükseldi. Ekmek fiyatları geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Denizli'de de 2.5 liraya çıkmıştı.

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Ekmek fiyatları İstanbul ve Denizli’den sonra Muğla’da da 2.5 liraya yükseldi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde ekmek fiyatları bugün itibarıyla 2 liradan 2.50 liraya çıktı.

Zamdan ekmeğin yanı sıra diğer unlu mamüller de etkilendi. 2 liraya satılan simit 3 liraya çıkartılırken, daha önce 5 liraya satılan tam buğday ekmeği ise 6 liradan satılmaya başlandı.

İKİ İLDE DAHA 2,5 TL’YE ÇIKMIŞTI

Öte yandan, ekmek fiyatları 2021 Kasım itibarıyla İstanbul ve Denizli’de de 2.5 liraya yükselmişti.

İstanbul’da, İstanbul Ticaret Odası’nın onayladığı resmi zam sonrası 230 gram ekmek 2,5 liraya çıktı. 2021 Temmuz’da 200 gram ekmeğin 1.50 liradan 1.75 liraya yükseldiği Denizli’deki ekmek fiyatları ise bir yılda yüzde 66 zamlandı.

Fırıncılar, zamlara gerekçe olarak ‘durdurulamayan maliyet artışlarını’ gösteriyor. Özellikle un fiyatlarının sürekli artmasından dert yanan fırınlar, unun 2021 Ocak'tan bu yana yüzde 40'dan fazla zamlandığı söylüyor. (İHA)



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