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Muhtarların masası icra tebligatlarıyla dolu

Zaten zor durumda olan işçi, memur, emekli, esnaf, pandemide iyice borca battı Evlere, dükkanlara icra yağıyor. İşte, Denizli Altıntop Mahallesi’nden acı örnek...

Yavuz ALATAN
Güncellenme: 03:12, 14/02/2021
Haberler Ekonomi
Muhtarların masası icra tebligatlarıyla dolu

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Denizli'de ziyaret ettiği muhtarların masalarının üzerinin yüzlerce icra tebligatı ile dolu olduğu görüldü. Altıntop Mahallesi Muhtarı Tülay Sücüllü, “4 bin nüfuslu mahallede 3 aydan bu yana bini aşkın icra tebligatı birikti. Mahallenin dörtte biri icralık. Maske cezaları da var. Suç ve Ceza adlı bir tiyatronun içinde gibiyim. Mimarlar, mühendisler, şirketler, sigortalarını ödeyemeyenler var. Aylardır alınmayan tebligatlar birikti” dedi.

Muhtar Tülay Sücüllü (solda), Altıntop Mahallesi'nin dörtte birinin icralık olduğunu söyledi.

Karaca da, “İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyona ulaştı. Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bir yılda yüzde 44 artarak 820 milyar TL'ye ulaştı. Yakın izlemedeki krediler ise 360 milyar liraya çıktı” diye konuştu.

Yayınlanma Tarihi:05:30,