MÜSİAD’da yönetim değişikliği
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 26. Olağan Genel Kurulu'nda yeni genel başkan Mahmut Asmalı oldu.
MÜSİAD’ın 26. Olağan Genel Kurulu dün İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Olağan genel kurulu sonucunda Mahmut Asmalı, genel başkanlık görevini Abdurrahman Kaan’dan devraldı.
YENİ YÖNETİM KURULU
MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu sonrası MÜSİAD’ın yeni yönetim kurulu; Mahmut Asmalı, Gökhan Yetkin, Mehmet Develioğlu, Soner Meşe, Ahmet Doğan Alperen, Muhammed Ali Özeken, Davut Altunbaş, Abdülsamet Temel, Osman Çalışkan, Hıfsı Soydemir, Abdullah Eriş, Abdullah Bozatlı, Tahir Tuluk, Bekir Sami Nalbantoğlu, Faruk İbrahim Özbek, Mustafa Aktaş, Tevfik Dönmez, Mehmet Şahin, Abdurrahman Uzun, Mustafa Çalışkan, Savaş Yılmaz, Erkan Gül, Abdülkadir Sıcakyüz, Yunus Furkan Akbal ve Meryem İlbahar’dan oluştu.
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, “Gücümüzü geçmişimizden alacağız, bugüne ve geleceğe odaklanacağız. Geçmişin tecrübeleri ile bugünün yeniliklerini birleştirerek, Allah’ın yardımıyla MÜSİAD’ı ve Türkiye’yi yeni ufuklara taşıyacağız.” dedi.