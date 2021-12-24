Bankaların müşteri sırrı yönetmeliğine erteleme

Banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi ertelendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmeliğin yürürlük maddesi olan 8. maddede değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Maddede yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girmesi öngörülen söz konusu yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2022 olarak yeniden belirlendi. (REUTERS)

