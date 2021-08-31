Müteahhitler ‘grev’ tarihlerini 2 Eylül’de açıklayacak: Afişleri hazır!

"Greve çıkma" kararı alan müteahhitler, taleplerine olumlu dönüş beklentisiyle bu perşembeye kadar beklemede. İMKON Başkanı Tellioğlu, "Greve çıkacağımız tarihi gerekçeleriyle 2 Eylül'de duyuracağız" dedi. Tellioğlu, inşaatlara asılacak boykot afişlerinin hazır olduğunu aktardı.

Gamze BAL

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Çimento fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla iş bırakacaklarının sinyalini ağustos ayı ortasında veren müteahhitler, ‘grev’ kararı aldı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, 2 Eylül’de Ankara’daki genel merkezlerinde Anadolu’daki birlik başkanlarının geniş katılımıyla düzenleyecekleri bir basın toplantısında, greve çıkacakları tarihi açıklayacaklarını anlattı.

“Greve 2 Eylül’de çıkmayacağız. Ne zaman çıkacağımızı, kaç gün süreceğini ve kaç üyeyi kapsayacağı gibi tüm detayları 2 Eylül’de duyurmayı planlıyoruz” diyen Tellioğlu, “Eğer bu tarihe kadar gerek ilgili bakanlıklardan gerekse çimento sektörü temsilcilerinden taleplerimize yönelik olumlu bir adım gelmiş olursa greve de, bunun duyurulacağı bir basın toplantısına da gerek kalmaz” diye konuştu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ise, meslektaşlarının boykot kararını değerlendirmeyi uygun görmediğini iletti. Eren, kamu müteahhitlerinin fiyat farkı kararnamesi beklediğini aktardı.

BOYKOT AFİŞLERİ HAZIR

Son bir yılda çimento fiyatlarındaki artışın yüzde 200’ü bulduğunu belirten Tellioğlu, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada fiyatlar düşmezse inşaatları durduracaklarını açıklamış; çimento sektöründen ise “Kimse çimento sektörünü kendi çıkarları için hedef gösteremez” denilmişti. TÜRKÇİMENTO ve ÇEİS’in açıklamasında, müteahhitlerin açıkladığı rakamların gerçek olmadığı belirtilmişti.

Çimento fiyatlarındaki ciddi artışlardan duydukları rahatsızlığı aylardır dile getirdiklerini ancak çimentodaki zamların devam ettiğini söyleyen Tellioğlu, “Ülke genelinde yaşanan sel ve yangın felaketlerinin yaşandığı sıralarda iş bırakmamız uygun olmazdı. Bu yüzden iş bırakma eylemimizi erteledik” dedi.

Tellioğlu, müteahhitlerin Ticaret Bakanlığı temsilcileriyle bir araya gelip, maliyetlerdeki ciddi artışlara yönelik şikayetlerini dile getirdikleri toplantıya demir ve çimento sektörü temsilcilerinin de katıldığını anımsatarak “Aylardır sonuç alınamadı. İsterdik ki Ticaret Bakanlığı bu sorunu çözsün” diyor.

“Gelinen noktada 120 bin üyemizin çoğunluğu, fiyatlarda düzenleme olmazsa toplu hareket edip greve çıkmak istiyor” diyen Tellioğlu, “İnşaatlara asılacak boykot afişlerinin yazısına kadar planlama yapmış bulunmaktayız. 30-40 ilin şehir merkezlerindeki inşaatların önemli bir kısmına, görünür nitelikteki bu afişlerimizi asacağız” diye konuştu.



Tahir Tellioğlu

15 GÜN DE SÜREBİLİR, 45 GÜN DE…

Tellioğlu, 2 Eylül’de Ankara’da yapmayı planladıkları toplantıya Urfa’dan Mersin’e kadar Anadolu’daki birlik başkanlarının geniş katılım sağlayacağının bilgisini verdi.

“Eğer iş bırakacağımız kesinleşir, 2 Eylül’de bu kararı duyurursak bir hafta içinde greve çıkmış oluruz” diyen Tellioğlu, “Tüm detaylarını o gün birlik başkanlarımızla duyurmuş oluruz. Grev süresi 15 gün de olabilir, 45 güne de çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.

TMB: BİZİM İŞ DURDURMA İMKÂNIMIZ YOK

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı (TMB) Erdal Eren ise, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamasında “Bizim boykot etmek, iş durdurmak gibi bir imkânımız yok. Çünkü karayolu ya da baraj gibi kamuyla ilgili sözleşmelerimizi durduramayız” dedi.

İMKON Başkanı Tellioğlu, uğruna greve çıkmayı planladıklarını duyurduğu çimento fiyatlarındaki yıllık artışların yüzde 200’e yaklaştığını söylerken, TMB Başkanı Eren ise çimento fiyatlarındaki son 15 aylık artışın yüzde 85 olduğunu söyledi.

Maliyetlerdeki artışlardan dolayı kamu yatırımı yapan müteahhitlerin oldukça zor durumda olduğunu ifade eden Eren, bu sorunları ilgili bakanlık ile paylaştıklarını söyledi.



M. Erdal Eren

KAMU MÜTEAHHİTLERİ KARARNAME BEKLİYOR

İMKON, çimento fiyatlarındaki artışlara bir çözüm bulunmasını isterken, TMB ise kamu müteahhitlerinin fiilen kullandığı malzemelerin fiyatlarındaki ciddi artışlara yönelik fiyat farkı ödemesini öngörecek bir ‘fiyat farkı kararnamesi’ bekliyor.

“Bizim ağırlıklı olarak sözleşmelerde uygulanan yıl içindeki fiyat farkları, sözleşme tarihinden itibaren TÜİK endekslerine dayalı” diyen Eren, şöyle devam etti:

“Ocak 2020-Temmuz 2021 aralığında demirde yüzde 138, çimentoda yüzde 85’lik bir artış yaşandı. Halbuki bizim sözleşmelerimizde uygulanan genel endeks yüzde 54’lük bir artış öngörüyor. Sahadaki ciddi maliyet artışları ile sözleşmedeki oran arasında büyük bir fark oluştu. Hükümetimizden, ilgili bakanlıklardan aradaki bu farkı kompanse edecek bir fiyat farkı kararnamesi talebimiz oldu. Kamu İhale Kurumu’na da müracaat ettik. Biz bunu takip ediyoruz.”

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