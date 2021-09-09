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Müteahhitler inşaatları durdurmaya başladı

Müteahhitler çimento fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla bugün inşaatları durdurmaya başladı. İnşaatlara pankartlar asıldı. 24 Eylül'e kadar sürecek olan boykot, 40 ilde 120 bin İMKON üyesini kapsıyor.

Gamze BAL
Yayınlanma: 10:26 - 09 Eylül 2021 Güncellenme:
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Müteahhitler inşaatları durdurmaya başladı

Çimento fiyatlarındaki artıştan yakınan ve fiyatların ‘makul seviyelere düşmemesi halinde’ iş bırakacaklarını ilan eden müteahhitler, bugün itibarıyla iş bırakma eylemine başladı.

Sozcu.com.tr’ye açıklama yapan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) yetkilileri, boykotun 24 Eylül’e kadar süreceğinin bilgisini verdi.

Yetkililer, boykot bittikten sonra İMKON olarak yeniden bir toplantı yapıp, boykota devam edip etmeme kararını değerlendireceklerini ifade etti.

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu ise, olumlu bir yanıt alamadıkları takdirde müteahhitlerin kendi çimento fabrikalarını kurma girişiminde bulunabileceklerini belirtti.

Boykot, 40 ilde 120 bin üyeyi kapsıyor.

İşte sozcu.com.tr’nin ulaştığı, boykottan ilk fotoğraflar…

Şanlıurfa

Ankara, İMKON Genel Merkez

Konya

İstanbul

NE OLMUŞTU?

Son bir yılda çimento fiyatlarındaki artışın yüzde 200’ü bulduğunu öne süren İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, ağustos ayında sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada fiyatlar düşmezse inşaatları durduracaklarını söylemişti.

Çimentocuların yıllık maliyet artışı yüzde 50 iken yaptıkları zamların yüzde 200'ü bulduğunu ileri süren müteahhitler, hem çimento sektörü temsilcileriyle hem Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşüp, şikâyetlerini dile getirmişlerdi.

Taleplerine yönelik herhangi bir karşılık bulamayan müteahhitler, 2 Eylül’de Ankara’da yaptıkları bir toplantıda, aldıklarını ‘grev’ kararının gerekçesini açıklamış; boykota başlama tarihlerini de 9 Eylül olarak duyurmuşlardı.

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