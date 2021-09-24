Müteahhitlerden iş bırakma eylemini bitirme kararı

40 ilde inşaatları durduran 120 bin İMKON üyesi, çimento fiyatlarını protesto etmek için 9 Eylül'de başlattıkları boykotu bugün 17.00 itibarıyla sonlandıracak. İMKON'dan yapılan açıklamada "Bundan sonraki sorumluluk tamamen hükümetin ve ilgili kurumlarındır" denildi.

Sozcu.com.tr

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Çimento fiyatlarını protesto etmek için 9 Eylül’de iş bırakan müteahhitler, boykotlarını bugün bitireceklerini duyurdu.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’ndan (İMKON) yapılan yazılı açıklamada, “9 Eylül’de başladığımız boykot ve iş durdurma eylemimizi 24 Eylül 2021 saat 17.00'da sonlandırıyoruz.

Bundan sonraki sorumluluk tamamen hükümetin ve ilgili kurumlarındır. Makul maliyetlerle inşaatların bir an önce üretime geçmeleri gerekir, aksi durumda konut fiyatları ve kira artışlarının önüne geçilemeyecektir” denildi.

İMKON üyelerinin, boykotun sonlarına doğru kendi aralarında yeniden bir toplantı yapıp, boykota devam edip etmeme kararını değerlendirecekleri ifade edilmişti. Dün yapılan toplantıda boykotu bitirme kararı alınmış oldu.

EYLEMİN BAŞARIYA ULAŞTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Boykot, 40 ilde 120 bin İMKON üyesini kapsıyordu.

Açıklamada, söz konusu boykotla yetkililere, muhataplara ve kamuoyuna farkındalık açısından gerekli mesajın verildiği, bu anlamda boykot ve iş bırakma çağrısının önemli derecede başarıya ulaştığının belirtilmesi dikkat çekti.

“Boykot ve iş durdurma eylemimiz, Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmiş, fahiş fiyat artışları sayın Cumhurbaşkanının günlük siyasi açıklamalarında yer bulmuştur” denilen açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın fahiş fiyat artışlarıyla ilgili başlattığı takip sürecini ve önleyici tüm tedbirleri destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Son bir yılda çimento fiyatlarındaki artışın yüzde 200'ü bulduğunu öne süren İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, ağustos ayında sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada fiyatlar düşmezse inşaatları durduracaklarını söylemişti.

Çimentocuların yıllık maliyet artışı yüzde 50 iken yaptıkları zamların yüzde 200’ü bulduğunu ileri süren müteahhitler, hem çimento sektörü temsilcileriyle hem Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşüp, şikâyetlerini dile getirmişlerdi.

Taleplerine yönelik herhangi bir karşılık bulamayan müteahhitler, 2 Eylül'de Ankara'da yaptıkları bir toplantıda, aldıklarını ‘grev' kararının gerekçesini açıklamış; boykota başlama tarihlerini de 9 Eylül olarak duyurmuşlardı.

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