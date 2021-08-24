Müteahhitlerin boykot tehdidine çimentoculardan yanıt geldi

"Çimentoda yüzde 200'lük fiyat artışı var" diyen müteahhitlerin boykot tehdidine çimento sektöründen “Kimse çimento sektörünü kendi çıkarları için hedef gösteremez" yanıtı geldi. TÜRKÇİMENTO ve ÇEİS'e göre, müteahhitlerin açıkladığı rakamlar gerçek değil.

Sozcu.com.tr

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İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu dört gün önce sozcu.com.tr'ye konuşmuş ve çimento fiyatlarında son bir yıllık artışın yüzde 200'ü bulduğunu belirterek “fiyatlar düşmezse inşaatları durdururuz” uyarısında bulunmuştu.

Çimento sektörünün çatı kuruluşları TÜRKÇİMENTO ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), ortak açıklama yaparak müteahhitlere yanıt verdi.

‘GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Çimentonun birinci sınıf bir yapının tüm maliyeti içindeki payının yaklaşık yüzde 3 düzeyinde olduğunu öne sürülen açıklamada “inşaat sektöründeki fiyat artışlarının çimento sektörüyle ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “2020 yılı sonu itibarıyla 55'i entegre 76 tesis ve yaklaşık 115 milyon ton kapasiteyle Avrupa'nın en büyük ve dünyanın beşinci büyük üreticisi olan Türk çimento sanayisindeki kurumlar, pandemi döneminde bile ülkemiz için katma değer üretmekten hiçbir zaman geri durmayan stratejik öneme sahip sektörün dönemsel gelişmelerde hedef gösterilmesi kolaylığından vazgeçilmelidir” denildi.

‘FİYAT ARTIŞI MALİYET ARTIŞININ ALTINDA’

Çimentoda fiyat artışının, çimento üretim maliyetlerindeki artışın çok daha altında olduğu öne sürülen açıklamada, “2021 yılı Temmuz ayında petrokok fiyatları geçen senenin Temmuz ayına göre yüzde 270, ithal kömür ve elektrik fiyatları sırasıyla yüzde 193 ve yüzde 64 oranında artmıştır. Aynı dönemde dolar kuru ise 6,86 TL'den 8,63 TL'ye yükselmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen sektördeki fiyatlar, maliyet artışının çok daha altında seyretmektedir” denildi.

Açıklamada, sektörün hali hazırda iç piyasada dünya fiyat ortalamalarının altında fiyatla ürün sattığı, yakın coğrafyada çimentonun en ucuz satıldığı ülkenin Türkiye olduğu ve çimento fiyatlarına yüzde 200 gibi olağandışı bir artış yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

‘GREV SENARYOSU MAKUL DEĞİL’

“Çimento maliyetlerinin yaklaşık yüzde 80'ini döviz bazlı yakıt, elektrik vb. oluşturduğu halde artışları tam olarak fiyatlara yansıtmıyoruz” denilen açıklamada TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay'ın şu ifadeleri de yer aldı:

“Ülkemizin üretmeye, değer yaratmaya, kazanmaya ve kazandırmaya her şeyden daha fazla ihtiyaç duyduğu böyle bir dönemde, İnşaat Sektörünün iş bırakma/grev yapma senaryosu üzerinde durması, üstelik bunu da Çimento Sektörüne mâl etmeye çalışması oldukça üzücüdür. İnşaat Sektöründe yaşanan sıkıntıların nedeni olarak sektörümüzün hedef gösterilmeye çalışılması, makul görünmemektedir.”

‘MATEMATİKSEL OLARAK MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR’

ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan, inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların nedeni olarak çimento endüstrisinin hedef gösterilmeye çalışılmasının yanlış bir tutum olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilhassa yeni yapı fiyatlarında yaşanan yüksek artışların nedeni olarak, yıllardır olduğu gibi bugün de Çimento Sektörünün ‘sebep' gösterilmesi mantıklı değil. Sektörümüzün söz konusu artışlara bahsedildiği düzeyde etki etmesi, matematiksel olarak mümkün gözükmemektedir.”

MÜTEAHHİTLER ‘GREV’ DEMİŞTİ

Sozcu.com.tr'ye konuşan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento fiyatlarından dolayı Anadolu'daki bazı müteahhitlerin inşaatlarını durdurduklarını, önemli bir kısmının da durdurmak istediğini söylemişti.

Tellioğlu, “Ülke genelindeki 120 bin üyemizin çoğunluğu, fiyatlarda düzenleme olmazsa toplu hareket edip greve çıkmak istiyor. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ile yeniden görüşüp, son duruma göre üyelerimizin grev kararına destek vereceğiz” diye konuşmuştu.

Tellioğlu, inşaatta toplam maliyet içinde çimentonun payının yüzde 5-10 aralığında olduğunu, yüzde 7-12 aralığında paya sahip demir ve çeliğin ardından maliyet kalemleri arasında ikinci sırada çimentonun geldiğini söylemişti.

İNŞAAT MALİYETLERİ YÜKSELİŞTE

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı.

İnşaat malzeme maliyetindeki yıllık artış haziranda yüzde 53,70'e ulaşırken, işçi maliyetlerindeki artış yüzde 19,88'de kaldı.

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