Nebati: Anadolu’ya çıkacağız, sektörleri dinleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik gelişmelere ilişkin sunumların devam edeceğini belirterek, “Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu’ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz” dedi.

Nebati, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı sonrası milletvekillerine ekonomik gelişmeler konusunda sunum yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Nebati, yeni ekonomik modelin ayrıntılarına ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

‘ÖTEKİ YOK, HEP BERABER’ VURGUSU

Nebati’nin, milletvekillerine, faizlerin ve dövizin düşmesinden sonra piyasaların rahatlayacağını, toplum olarak herkesin bu zor günlerde elini taşın altına koyması gerektiğini, ekonomik iyileşmelerin yakın zamanda piyasalara ve vatandaşa da yansıyacağını anlattığı belirtildi.

“Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak” diyen Nebati, “O, bu, sen, ben, öteki yok, hep beraber” dedi.

Kurdaki gerilemenin fiyatlara yansımasının yavaş olup olmadığına ilişkin soru üzerine Nebati, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kendini göstereceğini ifade etti. (İHA), (DHA)



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