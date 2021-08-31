Nijerya dijital paraya geçiyor

Afrika'nın en büyük ekonomisi olan Nijerya, bu yıl sonuna kadar resmi dijital para birimini kullanıma sunacağını açıkladı. Dijital paranın adı eNaira olacak.

Sozcu.com.tr

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Afrika’nın en büyük ekonomisi olan Nijerya, bu yıl sonuna kadar resmi dijital para birimini (CBDC) kullanıma sunacak. Şirket Bitt Inc. firmasıyla işbirliği için anlaştı.

Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele’nin bildirdiğine göre dijital paranın ismi eNaira olacak.

Yapılan açıklamada yeni dijital para biriminin sınır ötesi ticareti ve finansal katılımı canlandırması, parasal işlemleri daha verimli hale getirmesi ve para politikasını iyileştirmesi bekleniyor.

Nijerya Merkez Bankası ilk olarak dijital para birimi projesini 2017 yılında duyurmuştu.

Şubat ayında kripto para işlemlerini yasakladıktan dört ay sonra, finansal sistem için bir tehdit olduğunu söyleyerek Merkez Bankası Dijital Parası için hazırlıkları tamamladıklarını belirtmişti.

Nijerya Merkez Bankası tarafından dün yapılan açıklamada Bitt Inc’i şirketinin “teknolojik yeterlilik, verimlilik, platform güvenliği, birlikte çalışabilirlik ve uygulama deneyimleri” nedeniyle seçildiğini açıkladı.

Şirket daha önce Doğu Karayipler Merkez Bankası’nın çıkardığı DCash projesinde de çalışmıştı.

BAZI ÜLKELER TEST AŞAMASINDA

Dijital paraları kullanmaya başlayacak ülkeler arasında İsveç, Bahamalar, Fransa, Filipinler, Japonya, Türkiye ve İsviçre de var. Bu ülkelerin merkez bankaları henüz test aşamasında olduklarını bildirdi.

Avrupa’da da Avrupa Merkez Bankası (ECB) da, 2021 yılı içerisinde konuyla ilgili kesin bir karar almayı planlıyor. Çin devleti de bazı bölgelerde bu uygulamayı geniş çaplı bir şekilde test ediyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell da geçtiğimiz ay Fed’in dijital merkezi paraya sıcak baktığını ifade ederek “ABD’nin dijital bir para birimi olsaydı kripto paraya ihtiyacınız olmayacaktı” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE EYLÜL’DE ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önceki Başkanı Naci Ağbal da, Türkiye’nin merkez bankası dijital para birimi için “kavramsal” araştırma sürecinin tamamlandığını ve pilot testlere 2021’in ikinci yarısında başlanmasının planlandığını duyurmuştu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da dijital para birimi için eylül ayında çalışma yapacaklarını bildirdi.

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