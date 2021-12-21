Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize endeksli mevduat planını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövize endeksli mevduat uygulamasının detaylarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövize endeksli TL mevduat ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı.

Bankaların gün içinde yeni düzenlemeyle ilgili işlemlere başlayacağı belirtildi.

İşte açıklama:

“Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü devreye alınmıştır.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

Sisteme isteyen her banka katılabilecektir,

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı’nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı”

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