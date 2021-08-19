Ödenmeyen kredilerin takibi yapılmıyor

Pandemi nedeniyle Kredi Garanti Fonu’ndan geçen yıl ilk defa bireysel kredi verildi Ancak, kamu bankalarına geri ödenmeyen yüzbinlerce kredinin takibi yapılmıyor.

TAYLAN BÜYÜKŞAHİN

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Coronavirüs pandemisinin patladığı 2020 yılında piyasayı rahatlatmak için kat be kat fazla dağıtılan Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerin geri toplanmasında sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Bu dönemde ilk defa ticari işler dışında tüketicilere de doğrudan sağlanan KGF'de, yüzbinlerce kişinin aldıkları kredileri ödeyemediği iddia edildi. SÖZCÜ'nün üst düzey sektör yetkililerinden edindiği bilgilere göre, bazı kamu bankaların geri ödenmeyen KGF kredilerinin takibini bıraktıkları ileri sürüldü.

BAŞVURULAR KATLANDI

Geçen yılın nisan ayında KGF kapsamında bireysel krediye başvuran kişi sayısı 3 milyon 662 bin 989'du. Kullandırılan kredi miktarı ise 21 milyar TL'yi aştı. 13 Ağustos 2021 itibarıyla ise bu rakam 27 milyar 898 milyon liraya yükselirken, verilen kredi adedindeki artış dikkat çekti. Son 16 ayda bireysel KGF kredi adedi 6 milyon 175 bin 32 oldu. Bu artışta, özellikle kamu bankalarının başvuru yapanların çoğuna şartlara bakmadan kredi vermesi etkili oldu.

Kamu bankalarının ödenmeyen bireysel kredilerin peşine düşmektense ticari kredilerin peşine düştüğünü söyleyen Ekonomist Atilla Yeşilada, “Ödenirse ödenir, ödenmezse ödenmez” gözüyle bakıldığını belirtti. Ödenmeyen bireysel kredilerin artmasının vatandaş açısından olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çeken Yeşilada, bu süreçten sonra kredi başvuru koşullarının zorlaştırılabileceğini aktardı.

Özellere verilen sözler tutulmadı

KGF'nin kamu bankaları dışında özel bankalar tarafından da vatandaşa sunulduğunu hatırlatan Atilla Yeşilada, “Ancak özel bankaların KGF'den dili yandı. Çünkü ödenmeyen kredilerle ilgili ‘Bunlar size ödenecek' denildi. Daha sonra bunlarla ilgili başvuru yapan bankalara ‘İki defa yapılandırın, öyle ödeme yapacağız' denildi. Özel bankalar bu işten soğudu” dedi.

Batık kredi oranı yüzde 4 değil, en az yüzde 15

Bireysel kredilerin geri ödenmesinde sıkıntı yaşandığının kamu tarafından da görüldüğünü anlatan Atilla Yeşilada, BDDK'nın aldığı taksit sınırlaması kararı ile Merkez Bankası'nın “sınırlama getirebileceği” açıklamasının bunu gösterdiğini kaydetti.

Batık kredi oranının resmi olarak yüzde 4 gösterildiğini, ancak gerçek rakamın yüzde 14-15'lerde olduğunu söyleyen Yeşilada, Moody's gibi kuruluşların raporların bu rakamların yer aldığını dile getirdi. Yeşilada, bankacılık sektöründe de gerçek rakamın yüzde 15'ler civarında olduğunun bilindiğini ifade etti.