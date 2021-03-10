Öğretmen maaşı 18 çeyrekten, 5.9 çeyrek altına eridi

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen Türkiye'de eğitim emekçilerinin alım güçlerinin her geçen yıl düştüğünü kaydetti. Türkiye'de yoksulluk sınırının altında çalışan 1 milyon 117 bin 686 öğretmenin sıkıntılarını dile getiren CHP'li Bakırlıoğlu, özellikle son yıllarda geçimini sağlayabilmek için ek iş yapan öğretmen sayısının arttığına dikkat çekti.

Başevirgen açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Gelirleri enflasyon karşısında eriyen öğretmenler ekonomik bir çıkmazın içinde mücadele veriyor.” ifadesiyle öğretmenlerin ekonomik sıkıntısını dile getiren CHP'li Başevirgen sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde 70 bin 225 okulda, 1 milyon 117 bin 686 öğretmen görev yapıyor. Öğretmenlerimiz yoksulluk sınırı altında maaş alarak geçinebilmek için ek iş yapmak zorunda kalıyor. Hayatlarından birçok şeyi kısıyor. Göreve yeni başlayan bir öğretmen 4 bin 369 lira maaş alıyor. 2002 yılında göreve yeni başlayan bir öğretmen 540 TL olan maaşı ile 18 çeyrek altın alabiliyorken, 2020 yılında 4 bin 369 TL maaş ile sadece 5,9 çeyrek altın alabiliyor. 2010 yılında 23 gram altın alabilirken şuan 9,7 gram altın alabiliyor.”

“ÖĞRETMENİ YÜK OLARAK GÖREN ZİHNİYET DEĞİŞMELİ”

Açıklamasında eğitim emekçilerinin kredi ve borç batağına saplandığı ve salgın koşullarında çalışmaya devam eden eğitim emekçilerinin maaşlarının iktidar tarafından yük olarak görüldüğünü söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen; “OECD verilerine göre, Türkiye öğretmen maaşları açısından 33 ülke arasında 28. sırada yer alıyor. Almanya'da 2019 yılında brüt öğretmen maaşı yıllık 77 bin 683 dolar iken, ülkemizde öğretmenlerin yıllık brüt maaşı 31 bin 359 dolar. Her koşulda yandaş için gönül rahatlığı ile açılan kesenin ağzı, söz konusu işçi, emekçi, öğretmen, sağlıkçı ve esnafa gelince sıkı sıkıya kapatılıyor. Öğretmeni yük olarak gören bu zihniyet bir an önce değişmeli” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLERE VERİLEN SÖZLER HALA TUTULMADI”

AKP iktidarı tarafından yıllardır seçim meydanlarında öğretmenlere 3600 ek gösterge vaadinin verildiğinin altını çizen CHP'li Başevirgen, en kısa sürede Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkartılması gerektiği vurguladı.

2018 yılında AKP'nin seçim beyannamesinin içinde ‘3600 Ek Gösterge'nin yer aldığını hatırlatan CHP'li Başevirgen açıklamısını şöyle noktaladı; “Cumhurbaşkanı, 24 Mayıs 2018’de 3600 ek göstergeyi getireceklerini söyledi. Bunu seçim beyannamelerine koydular. Öğretmeni, polisi, hemşiresi yıllardır 3600 ek göstergeyi bekliyor. Binlerce kişinin hem maaş artışı, hem de emeklilikte avantaj sağlayan 3600 ek gösterge umutları bir türlü gerçekleşmedi. Milyonlarca öğretmen de ‘3600 ek gösterge ha çıktı ha çıkacak' diye bekliyor. İktidar verdiği sözü unutturmaya çalışıyor. Soru önergeleri ile sorduğumuz sorulara kerhen cevap veriyor. İktidarın bu konuda takındığı tavır, ahlaka, vicdana, siyasi etiğe sığmaz.”

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