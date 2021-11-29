Yeni tahminler korkuttu: Omicron ekonomiyi felç edebilir

Yeni corona virüsü varyantı omicrona ilişkin endişeler ekonomide de kendini gösteriyor. Goldman Sachs ekonomistleri kısıtlamaların gelmesi ve tedarik zincirlerinin sıkıntıya girmesi durumunda büyümenin ve canlanan talebin olumsuz etkileneceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü’nün duyurduğu yeni corona virüsü varyantı omicron, dünya ekonomisinin 2022’de toparlanmaya başlayacağına dair iyimser umutlara yeni bir darbe indirdi. Geçtiğimiz hafta borsaları sarsan yeni varyant, zayıf talep yerine enflasyona odaklanma yönündeki planları da baltalayabilir.

Olası seyahat kısıtlaması da tatil sezonu öncesinde ekonomik faaliyete büyük darbe indirebilir.

GOLDMANDAN YENİ TAHMİNLER

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, yeni varyant endişeleri piyasaları sarsarken olası senaryolar üzerinde tahminlerini yeniledi.

En kötü senaryoda, mutasyonun halihazırda sıkıntıda olan tedarik zincirlerini tehdit etmesi, canlanan talebe zarar vermesi ve büyümeyi felç eden karantinalara geri dönüşü tetiklemesi bulunuyor.

BÜYÜME DÜŞECEK

Goldman Sachs ekonomistleri yeni varyantın yaratabileceği çeşitli etkilere dayanan dört farklı senaryo geliştirdi. Omicronun deltaya göre daha hızlı yayılması durumda Goldman ekonomistleri 2022 ilk çeyrek küresel büyümesinin yaklaşık 2,5 yüzde puan gerileyerek yüzde 2'ye düşmesini bekliyor.

Aralarında Jan Hatzius'un da bulunduğu ekonomistler bu senaryoda 2022 geneli için ise önceki tahminlerine göre 0,4 yüzde puan düşüşle yüzde 4,2 büyüme tahmini yaptı.

VAKALAR AĞIRLAŞIRSA EKONOMİ DAHA ÇOK ZARAR GÖRÜR

Goldman hastaneye yatışların artırması durumunda ise küresel büyümenin daha ağır zarar göreceğini, enflasyon etkisinin ise muğlak olacağını duyurdu.

Bundan sonra ne olacağı ise bilim insanlarının yeni corona virüsü varyantı hakkında keşfettikleri ile belirlenecek.

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